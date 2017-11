Pénurie de beurre : quand les agriculteurs se mobilisent et accusent la grande distribution de mentir

Dans plusieurs régions de France, les agriculteurs se sont mobilisés ces derniers jours pour dénoncer une "fausse" pénurie de beurre et mettre en cause une communication "mensongère" de la part des grandes surfaces. Ils accusent la grande distribution de ne pas vouloir payer le beurre au juste prix.

Depuis une semaine, les syndicats d'agriculteurs FNSEA et JA, les jeunes agriculteurs, mènent des actions dans les grandes surfaces de plusieurs villes de France pour dénoncer une "fausse" pénurie de beurre, et mettent en cause une "communication mensongère" de la part des distributeurs.

Les éleveurs dénoncent une "intox" et une pénurie qui n'existe pas

Près de Rennes, les éleveurs ont manifesté dès jeudi dernier, le 26 octobre, dans l'hypermarché Cora de Pacé. "Arrêtons de mettre toute la faute sur le dos des paysans, parce que ce n'est pas çà", a protesté le président de la section laitière de la FDSEA d'Ille-et-Vilaine, Frédéric David. Pour lui, le magasin visé "manque de beurre parce qu' il ne veut pas le payer à son juste prix".

Le lendemain, le vendredi 27 octobre, des agriculteurs ont mené une opération symbolique dans un supermarché de Poitiers. Des éleveurs ont affiché sur les vitres réfrigérées du rayon beurre des autocollants avec le slogan "Intox : la pénurie de beurre n'existe pas." La FNSEA et les JA de la Vienne ont expliqué que les grandes surfaces refusaient d'acheter le beurre, dont le cours a presque triplé en huit mois, au prix fort. Les agriculteurs ont ajouté que les grandes surfaces se sont mises d'accord en début d'année avec les transformateurs sur un prix moyen du beurre, mais qu'aujourd'hui, elles refuseraient de réactualiser ce prix.

A Pau, un veau dans un chariot pour faire passer le message

Lundi, à Pau, une dizaine de membres des Jeunes Agriculteurs des Pyrénées-Atlantiques a fait irruption au centre Leclerc avec un veau, pour aller expliquer aux consommateurs les vraies causes de la "pénurie de beurre".

Nous aujourd'hui, la matière première, le lait, dans nos exploitations, on l'a" - Bruno Macron, président des Jeunes Agriculteurs de la Somme"

Mercredi, à Glisy dans la Somme, les jeunes agriculteurs ont mené une opération de sensibilisation auprès des consommateurs. "Nous aujourd'hui, la matière première, le lait, dans nos exploitations, on l'a", a raconté Bruno Macron, le président des Jeunes agriculteurs."Toute notre production part à l'exportation. La grande distribution dit que le prix est trop cher, donc ils se retirent du marché ici. Et ils disent qu'il n'y a plus de matière première en France. Certains ont même été dire que les producteurs de lait ne faisaient plus leur travail. Sauf que c'est entièrement faux. Ce sont eux qui ne veulent pas mettre le prix pour acheter la matière", a-t-il ajouté.

Ce jeudi, à Guéret dans la creuse, une dizaine d'agriculteurs, des producteurs de lait majoritairement, ont manifesté dans plusieurs grandes surfaces. Eux aussi dénoncent une "fausse pénurie" de beurre. Selon ces manifestants, si les grandes surfaces créent la pénurie, c'est pour faire plus de profits. Ils demandent à ce que le prix de lait soit revalorisé pour s’aligner sur l'augmentation du cours mondial du beurre.

Au Havre, une vente de beurre fermier près du départ de la Transat Jacques Vabre

Ce vedredi en Seine-Maritime, les deux syndicats ont organisé plusieurs ventes de beurre fermier en direct en différents points du département, comme au Havre à proximité du village de la Transat Jacques Vabre. Dans l'Orne, trois actions ont eu lieu à Alençon, à Flers, et à Argentan. Dans l'Oise, la FDSEA s'est également mobilisée, à Beauvais et Noyon notamment. En Meurthe-et-Moselle, les agriculteurs se sont également mobilisés ce vendredi. Des actions conjointes FDSEA et Jeunes Agriculteurs sont également prévues dans le Nord et le Pas-de-Calais ce samedi.