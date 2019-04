Pénurie de bois dans les Landes : le ministre de l'Agriculture veut réunir les acteurs de la filière à Paris

Département Landes, France

Les industriels du bois espéraient des aides d'urgence : le ministre de l'Agriculture, en déplacement dans les Landes ce jeudi, n'a rien annoncé en ce sens, mais a proposé de réunir les acteurs de la filière bois d'ici un mois à Paris.

En raison de la pénurie de bois, certaines scieries tournent au ralenti dans les Landes. Si dans les années qui ont suivi la tempête Klauss, en 2009, les scieries ont pu acheter du bois à moindre coût, celui mis à terre par le vent, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les stocks ont été écoulés et les prix flambent.

Des industriels demandent des aides aux transports de bois, pour pouvoir aller s’approvisionner an matière première ailleurs en France ou en Europe. "C'est toujours facile de demander à l'Etat de l'argent, en demandant en même temps de baisser les charges et les impôts" a répondu, sèchement, le ministre, même s'il ne ferme pas totalement la porte à ce type d'aide. "Est-ce que c'est légal juridiquement de pouvoir avoir des aides au transport, et est-ce que ce n'est pas de la distorsion de concurrence ? C'est ça que nous regardons."

Les industriels auront peut-être une réponse dans les semaines à venir. Didier Guillaume propose de réunir l'ensemble des acteurs de la filière bois le mois prochain à Paris. "J'ai proposé, dans le mois qui vient, une réunion à Paris au ministère. Et je me suis engagé à ce que nous trouvions une solution pour améliorer les choses" a déclaré le ministre.