Pénurie de bras dans le tourisme, la restauration… où sont partis les employés de ces secteurs ?

Depuis la sortie du confinement, on voit des pénuries de personnels un peu partout : dans le tourisme, la restauration, dans les métiers saisonniers notamment. Mais alors que le chômage est à son plus bas niveau depuis 2008, où vont les personnels démissionnaires ? Eléments de réponse.

Les bras manquent dans de nombreux secteurs. Sur les devantures de restaurants, on peut voir de plus en plus d'offres d'emploi. Dans le tourisme, on cherche aussi des saisonniers.

Beaucoup de patrons ont du mal à recruter et s'inquiètent pour la saison estivale qui approche. Jean Pinard, le directeur du Comité régional du tourisme et des loisirs (CRTL) d'Occitanie partage leurs craintes : "On voit des restaurateurs adapter leurs horaires d'ouverture aux contraintes des salariés. Certains ferment le week-end, ce que l'on a jamais vu jusqu'à maintenant."

"La principale contrainte, je pense que c'est les horaires, estime Jean Pinard. C'est nouveau et ça m'interpelle parce que le principe du tourisme c'est de travailler quand les autres sont en vacances, si on n'accepte pas cette base, c'est compliqué, et je ne sais pas comment on peut changer ça."

Des métiers à horaires de bureau

Mais alors où vont les personnels démissionnaires ? Il n'y a bien sûr pas de réponse unique, mais selon les professionnels du secteur leurs anciens employés créent leur propre entreprise ou vont souvent dans des domaines comme l'assurance, l'immobilier notamment.

Le président de l'UMIH de Haute Garonne, et patron de boite de nuit Ivo Danaf a vu par exemple trois de ses salariés partir dans l'immobilier. Après avoir travaillé plusieurs années en horaires décalées, les vacances scolaires et les week-ends, ils se reconvertissent souvent dans des secteurs où les horaires sont fixes.

Il faut dire que la crise sanitaire a laissé beaucoup de temps à ces employés pour réfléchir, reconsidérer leur carrière. C'est ce qui expliquerait aussi les nombreuses reconversions.