Pénurie de carburant : des professionnels auront des accès prioritaires aux pompes dans la Loire

Certains professionnels auront des accès prioritaires aux pompes à essence dans la Loire dès demain vendredi 14 octobre et jusqu'au 21 octobre minuit. L'objectif est de leur faciliter l'accès au carburant alors que plusieurs stations sont vides ou prises d'assaut suite aux grèves dans des raffineries et des dépôts pétroliers en France.

Les accès prioritaires seront possibles dans trois stations de la Loire : Intermarché, avenue du Maréchal Juin, à Rive-de-Gier, la station ENI, 114-116 rue des Aciéries, à Saint-Étienne et à la station Total Énergies, 82 Rue Auguste Dourdein, à Roanne. Selon les lieux, les véhicules pourront demander, avec un justificatif, un coupe-file ou la station peut laisser une pompe ouverte uniquement pour ces professionnels.

Bus scolaires, camions de poubelles ou Samu

La préfecture de la Loire a dressé une liste des véhicules concernés :

Les véhicules sérigraphiés et banalisés des armées, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de police municipale, des douanes, des services pénitentiaires ; les véhicules opérationnels des services de secours et d’incendie, les véhicules du SAMU et du SMUR ; les véhicules sérigraphiés des associations agréées de sécurité civile ; les véhicules de transports sanitaires (ambulances hospitalières et privées agréées) ; les véhicules nécessaires à l’approvisionnement logistique des établissements de santé ; les véhicules de transport de produits sanguins, pharmaceutiques et d’oxygène ; les véhicules des laboratoires de biologie médicale ; les véhicules des médecins, des infirmiers, des personnels hospitaliers, des professionnels paramédicaux et des personnels des services de soins à domicile au profit des personnes âgées dépendantes ou en situation de handicap ; les véhicules des services funéraires ; les transports scolaires ; les véhicules de collecte des ordures ménagères et des déchets hospitaliers ; les véhicules d’urgence disposant d’avertisseurs sonores et lumineux (EDF, ENGIE, ENEDIS, GRDF, télécommunications…) ; les véhicules de transport d’hydrocarbures ; les véhicules de transport de fonds ; les véhicules d’intervention d’urgence de la SNCF et des opérateurs de transport ; les véhicules de dépannage routier.

En fonction de l'évolution de la situation, cette liste pourra être réexaminée par les services de la préfecture.