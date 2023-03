Pénurie de carburant en Haute-Garonne : moins de 20% des stations indépendantes sont touchées

Bonne nouvelle pour les automobilistes de Haute-Garonne. Les pénuries se résorbent selon le syndicat Mobilians qui regroupe 40% des stations indépendantes. Jean-Marc Formenti qui préside l'organisation patronale en Occitanie estime que "moins de 20% de ces stations sont touchées par des pénuries".

Certaines stations manquent d'un carburant "d'E85, de sans-plomb 98, de gazole haut de gamme mais la plupart des stations sont approvisionnées en gazole et sans-plomb 95- E10", dit le spécialiste de la question.

En Haute-Garonne on se fournit sur les bords de mer

C'est le blocage de dépôts, dans le cadre de la contestation contre la réforme des retraites, qui est à l'origine de ces pénuries. "En Haute-Garonne, on travaille avec les dépôts qui sont sur les bords de mer et des dépôts sont ravitaillés par voie ferrée. Les camions prennent le relais en cas de besoin et c'est long, un camion ne livre qu'un seul point de vente", explique le président de Mobilians en Occitanie.

Ne faites pas de stocks

Il n'y a donc pas de réelle pénurie de carburant à ce stade en Haute-Garonne. Beaucoup de stations sont victimes de certains clients qui font des stocks explique Jean-Marc Formenti à France Bleu Occitanie : "Oui c'est toujours la crainte. On fait croire à un manque donc tous les automobilistes se jettent dans les stations. On a connu ça pour beaucoup de produits."

"Continuons à consommer comme en temps normal parce que sinon ça déséquilibre les marchés", dit Jean-Marc Formenti. "On a, en moyenne en France, trois mois de stocks. Et il faut savoir qu'on ne raffine que 50% de nos produits, tout le reste on l'achète à l'étranger. Le problème que l'on a aujourd'hui c'est que nos raffineries manquent un peu de produit brut pour fonctionner à 100%", explique le président de Mobilians en Occitanie.