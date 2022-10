Pénurie de carburant : inquiétude pour les salons événementiels

A Toulouse, la CPME 31 s'inquiétude de la possible annulation des salons professionnels. Le SIANE Industrie pourrait payer les pots cassés de la pénurie de carburant. C'est un salon incontournable pour les professionnels de l'industrie en Occitanie.

"Pas d'essence, pas de salon"

La sonnette d'alarme est tirée par Vincent Aguilera, le président de la CPME, confédération des petites et moyennes entreprises de Haute-Garonne. Il représente 1500 entreprises. Face à la pénurie de carburant, le patron s'inquiète de la possible annulation des salons événementiels.

Les transporteurs logistiques qui doivent amener le matériel pour les salons nous ont clairement dit que sans carburant ils ne pouvaient pas nous livrer - le président de la CPME 31

"On va se rétracter si on n'a pas de mobilier et on va mettre à mal les organisateurs du salon SIANE" enchaîne Vinent Aguilera. Le salon SIANE est un gros salon qui regroupe de nombreuses entreprises dans le domaine de l'industrie. 4500 visiteurs y sont attendus la semaine prochaine à Toulouse.

Tout le monde monte en tension, il est urgent d'apaiser le climat social - Vincent Aguilera

Inquiet de n'avoir aucune visibilité de la bonne tenue du salon SIANE, et témoin de l'asphyxie de certaines entreprises déjà fragilisées par le COVID, le patron de la CPME 31 espère une sortie de conflit rapide "de façon à ne pas paralyser l'ensemble de l'économie".

Le SIANE est censé se tenir du 18 au 20 octobre au MEET de Toulouse.