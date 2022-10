Pénurie de carburant : interdiction des jerricanes et des bidons à partir de ce mardi dans la Loire

Une quarantaine de véhicules les uns derrière les autres, qui attendent à la station de Auchan à Villars en fin de journée lundi soir. Parmi les automobilistes, quelques-uns étaient sur la réserve, mais pas le choix "pour emmener les enfants, aller au boulot", expliquait Anaïs, cette stéphanoise, qui se demandait aussi si elle ne devrait pas se mettre en télétravail "pour éviter de consommer du carburant". Une autre automobiliste, Christine, avait justement "trop peur" de ne pas pouvoir [se] rendre sur son lieu de travail et elle a préféré refaire le plein, même si son réservoir était déjà rempli aux trois quarts "on ne sait pas. Et si demain ou après-demain il n'y a plus rien ?".

Une quarantaine de véhicules les uns derrière les autres, qui attendent à la station de Auchan à Villars en fin de journée lundi soir. © Radio France - Mathilde Errard

La première ministre a assuré dimanche : "la situation va s’améliorer tout au long de la semaine". Le gouvernement a en fait "libéré des stocks stratégiques" de carburant, "pour alimenter les stations-service". Elisabeth Borne a aussi précisé que ces mesures avaient permis "d’augmenter les livraisons de 20 % par rapport aux flux habituels".

Interdiction de la vente et l'achat dans des jerricanes

Et dernière décision en date du gouvernement pour faire face aux difficultés d'approvisionnement : l'interdiction de faire des stocks de carburant dans des jerricanes ou tout autre type de récipients. Le message est passé par les préfectures. Dans la Loire et la Haute-Loire, cette interdiction démarre ce mardi et jusqu'au vendredi 21 octobre inclus.