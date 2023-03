Pénurie de carburant : la situation ne s'améliore pas en Ile-de-France

La pénurie de carburant s'étend de plus en plus en Ile-de-France, plusieurs départements sont touchés dont les Hauts-de-Seine.

Comme un air de déjà-vu pour les automobilistes franciliens. La pénurie de carburant touche de plus en plus l'Ile-de-France, en raison des blocages des raffineries normandes qui desservent la région. Selon le syndicat Mobilians à France Bleu Paris, 40% des stations manquent ce mercredi d'au moins un carburant dans les départements du Val-de-Marne et de l'Essonne. Dans les Yvelines et dans les Hauts-de-Seine, elles son respectivement 35 et 34% à être concernées.

ⓘ Publicité

La situation donc ne s'améliore pas, la faute selon Mobilians aux blocages "intermittents" dans des dépôts secondaires. " Nous avons la matière mais il y a un problème de logistique, les camions citernes mettent plus de temps à charger leur cargaison. Conséquence, au lieu de livrer trois stations dans une journée, un camion ne pourra en réapprovisionner qu'une seule ", souligne le syndicat.

Des automobilistes en colère, qui soutiennent en majorité les grévistes

Une pénurie qui se vérifie facilement à Boulogne Billancourt, dans les Hauts-de-Seine. Devant cette station-service TotalEnergies, il reste seulement du diesel et de l’éthanol. En arrivant, les automobilistes passent rapidement la tête par la fenêtre de leur voiture pour constater que les pistolets distribuant le Sans Plomb 95 et 98 sont hors service. " C'est la deuxième station que je fais, il me reste un tiers de mon réservoir : il faut absolument que j'en trouve aujourd'hui pour aller travailler ", lâche Sarah qui doit faire plus de 50 kilomètres de route quotidiennement entre son domicile et son lieu de travail.

Sarah repart donc en quête du précieux sésame, tout comme Gauthier. Le jeune homme est employé dans une agence automobile et doit rendre à ses clients des véhicules avec le plein. Pour y parvenir, il a installé deux applications sur son téléphone pour savoir où trouver de l'essence. "Du Sans Plomb 95 ou du 98, peu importe maintenant ! Il faut que je trouve du carburant c'est tout. J'ai une liste de stations, je vais toutes les faire", explique-t-il résigné. S'il admet que "ce n'est pas pratique", il souligne "qu'il comprend la grève". "Jusqu'ici rien ne bougeait, ça va peut-être changer", glisse-t-il en redémarrant.

"Monsieur Macron ne veut rien savoir"

Gaston lui aussi utilise les applications sur son smartphone, "mais trop tard". Et "rien dans le secteur de Boulogne-Billancourt". "Je suis sur la réserve depuis deux jours, je dois me rendre dans le centre de Paris pour travailler. Je vais y aller, je vais surement tomber en panne", conclut-il. Pour autant, pas question pour le jeune homme de critiquer la mobilisation contre la réforme des retraites . S'il reconnaît que cette nouvelle pénurie "l'embête énormément", il se dit "totalement" avec les grévistes. "S'il n'y a pas des choses comme ça, si ça ne gêne personne, au final : il ne se passera rien. On a le droit de grève mais sans qu'il ne se passe rien", remarque-t-il regrettant "un gros problème au niveau du gouvernement". "Il est dans sa bulle, où il veut être dans sa bulle… Monsieur Macron ne veut rien savoir", fustige-t-il.

Un avis partagé par Franck. Le sexagénaire vient de se heurter à une troisième station-service sans carburant. Lui aussi est à la recherche d'essence. Et le coup est dur. Au chômage depuis un an, il devait se rendre à un entretien d'embauche à Orly, à environ 20 kilomètres de là. Impossible, il est sur la réserve. "Il n'y a rien nulle part, là y en a marre", lâche-t-il soulignant que c'est au gouvernement qu'il en veut. "Si la situation est comme ça, j'estime que c'est leur faute. C'est celle d'Emmanuel Macron, il reste sur ses positions et les autres aussi", dénonce le sexagénaire.

Seul Pierre s'emporte. Sa femme est handicapée et il doit la véhiculer pour lui permettre de se rendre à ses différents rendez-vous médicaux. Pour lui, "cela dure depuis trop longtemps". "C'est la grève : qu'ils refusent de bosser, ils ont le droit, c'est la loi. Mais empêcher les autres de travailler, non ! Le blocage, c'est inadmissible", lâche-t-il.