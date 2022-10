Pénurie de carburant : le remplissage de jerricans interdit dans le Pas-de-Calais

Les files d'attente s'allongent, depuis quelques jours, devant les stations-services du Pas-de-Calais. Pour faire face aux difficultés d'approvisionnement, en particulier autour d'Arras et de Béthune, la préfecture annonce, ce mercredi 5 octobre, l'interdiction du remplissage de "récipients transportables manuellement" dans les stations.

"Faire preuve de civisme et de solidarité"

Les difficultés de ces derniers jours tiennent à plusieurs facteurs : aux automobilistes qui vident dès les réapprovisionnements les stocks de Total, qui propose depuis le 1er septembre une ristourne de 20 centimes en plus des 30 déjà accordés par l’Etat, à la grève des raffineries, et notamment dans le dépôt des carburant des Flandres, à Mardyck, bloqué depuis mardi dernier, mais aussi à un effet d'anticipation par crainte d'une pénurie...

"La situation est suivie très étroitement par la préfecture du Pas-de-Calais, afin de pouvoir mobiliser les 3 autres dépôts de la région via les réseaux de distributeurs et approvisionner en carburant de manière prioritaire les secteurs connaissant des tensions", précise la préfecture dans son communiqué, tout en enjoignant les habitants du département à faire preuve de "civisme" et de "solidarité".

Cette interdiction de remplissage de bidons et autres récipients est effective dès ce mercredi 5 octobre, elle durera au moins jusqu'au vendredi 7 octobre.