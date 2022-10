Pénurie de carburants : légère amélioration dans les stations des Hauts-de-France

On sent déjà l'effet des réquisitions de grévistes, au dépôt des Flandres de Mardyck notamment : la situation s'améliore légèrement dans les stations-service des Hauts-de-France. Longtemps la plus touchée du pays par les difficultés d'approvisionnement, la région est désormais mieux lotie que la moyenne nationale, ce vendredi 14 octobre.

ⓘ Publicité

Une station sur quatre encore en difficulté dans la région

Ce vendredi, ce sont 25,5% des stations des Hauts-de-France qui ont au moins un produit en rupture, soit six points de moins que la veille (31,7%), et trois points de moins que dans le reste de la France (28,5%). La situation s'est améliorée en quelques heures, après la réquisition jeudi de six salariés grévistes au dépôt de carburant des Flandres de Mardyck, qui alimente en fonctionnement normal au moins la moitié des stations de la région selon la préfecture.

Une amélioration dont s'est félicitée la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, en déplacement à Lille ce vendredi. "Le dialogue social a progressé depuis la semaine dernière, nous avons un accord majoritaire chez Esso, un accord majoritaire chez Total, j'appelle donc l'ensemble des organisations syndicales à ne pas ajouter de la difficulté à la difficulté aux Français", a-t-elle déclaré, évoquant un retour à une situation "sous contrôle" d'ici quelques jours.

Plus de camions sur les routes ce week-end ?

Reste à s'assurer que le carburant arrive bien jusqu'aux stations. "J'appelle les distributeurs, et en particulier Total, à se mobiliser vraiment tout ce week-end pour que les camions soient au rendez-vous à la sortie des dépôts", a insisté la ministre. "Il faut mobiliser les distributeurs pour qu'ils s'assurent de mettre plus de camions sur la route, de façon à soulager la situation", a-t-elle ajouté.

Autre point sensible : les prix, qui augmentent dans les stations et au niveau du gasoil agricole. Des hausses "préoccupantes" et "inacceptables" pour la ministre, qui assure que des contrôles ont été déployés dans la région, en particulier dans la filière agricole.