Pénurie de carburant: "C'est très dur à vivre" juge un patron d'auto-école en Vendée

Le manque d'essence dans les stations service commence à pénaliser les autos écoles. Celle-ci peuvent encore rouler mais jour après jour la situation se tend. C'est ce que constate Emmanuel Masson qui dirige 12 établissements autour des Herbiers et dans le Nord Vendée: "Il y a une tension sur 2 aspects, début de la pénurie avec des attentes sur certaines stations, donc on ne peut pas facturer un élève sur l'attente quand on veut faire un plein. On ne peut pas faire des pleins complets donc on a très peu de visibilité au niveau de la flotte, on ne peut pas voir au-delà de lundi la semaine prochaine. Donc c'est très tendu. Et puis il y a un impact qui commence à être important sur le coût du carburant qui malgré les 30 cm d'aide de l'Etat arrive forcément à impacter la leçon de conduite. (...) On n'annule pas des cours car on pense aux élèves en fin de formation, aux examens, on voit au jour le jour". Pour ce patron d'auto-école "on peut comprendre les revendications salariales mais nos élèves ont besoin de mobilité et au bout de la chaîne c'est nous qui somme pris en otage".

