Pénurie de carburant : les infirmiers de Meurthe-et-Moselle demandent à être prioritaires à la pompe

Les infirmières et infirmiers de Meurthe-et-Moselle en appellent au préfet. Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers demande, dans un courrier transmis à la préfecture de Meurthe-et-Moselle et à l'agence régionale de santé, à ce que les infirmiers soient prioritaires dans les stations services, avec des créneaux réservés à certaines pompes. Il en va selon le président du conseil de l'ordre, Thierry Péchey, de la continuité des soins alors que le département compte 1 100 infirmiers libéraux. Les infirmiers sont confrontés aux difficultés d'approvisionnement en carburant ces derniers jours .

"Il faut retourner régulièrement à la pompe"

Selon Thierry Péchey, la situation est vraiment compliquée : "en secteur rural, certains font jusqu'à 200, 300 ou 400 kilomètres dans une journée donc il faut retourner assez régulièrement à la pompe et quand vous n'avez qu'une station sur votre secteur, c'est compliqué. Certains on trouvé des astuces, c'est le conjoint qui va chercher de l'essence avec la deuxième voiture". Des problèmes de disponibilité mais la quête de carburant, c'est aussi une perte de temps explique le président du conseil de l'ordre des infirmiers en Meurthe-et-Moselle : "on peut passer une heure ou deux à la station. Dans votre tournée, votre patient ne peut pas forcément attendre une heure ou deux, il y a des soins où on est tenu par les horaires".

Le conseil de l'ordre qui demande aussi du carburant à prix coûtant alors que les infirmiers ne peuvent répercuter la hausse des prix à la pompe sur leurs tarifs.