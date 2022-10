Pénurie de carburant : "Pour un retour complet à la normale, il faudra attendre au minimum une semaine"

Avec l'accord trouvé ce vendredi entre les deux syndicats majoritaires de TotalEnergies et la direction, et la levée de la grève dans les deux raffineries Esso-ExxonMobil, les problèmes d'approvisionnement des stations en carburants vont-il se résorber ?

"Il y aura une détente dès ce week-end" dans les stations-service, puisqu'"il y a déjà des livraisons", estime Olivier Gantois, président de l'Union françaises des industries pétrolières (UFIP Energies et Mobilités) et porte-parole de l'industrie pétrolière en France, invité ce vendredi sur franceinfo. "Dès qu'il va y avoir des redémarrages et des déblocages d'autres sites, soit par réquisition soit préférentiellement par levée de la grève, on aura tout de suite une espèce de bouffée d'air frais qui va libérer des volumes dans la logistique". En revanche, un retour à la normale "ne sera observée que si toutes les raffineries redémarrent".

Ce qui est loin d'être le cas pour le moment, les salariés grévistes de TotalEnergies ayant finalement décidé de reconduire le mouvement sur l'ensemble des sites du groupe pétrolier, en dépit de la signature de l'accord sur des augmentations salariales conclu dans la nuit avec deux syndicats majoritaires. Malgré tout, "c'est une bonne nouvelle du point de vue de l'existence d'un dialogue social. Ça va être de nature à décrisper la situation", analyse Olivier Gantois.

En outre, même si tous les sites redémarrent, "il faudra attendre au minimum une semaine" pour un retour complet à la normale au niveau de l'activité, indique Olivier Gantois. "Pour redémarrer une raffinerie, il faut plusieurs jours", rappelle-t-il.