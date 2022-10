Pénurie de carburant : quelles conséquences sur le tourisme en Côte-d'Or ?

À l'approche des vacances de la Toussaint, l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) demande aux raffineries de cesser leur mouvement de grève pour ne pas pénaliser le secteur du tourisme. Précisions avec Médéric Fauchille, le vice-président de l'Umih en Côte-d'Or.

Enregistrez-vous déjà des annulations pour les vacances en Côte-d'Or ?

Oui, il y a effectivement des annulations mais ces annulations ne sont pas significatives aujourd'hui. On est plutôt sur des réservations qui tardent à arriver, des réservations de dernière minute qui arrivent normalement et qui là ne se font pas.

Et les salariés de l'hôtellerie arrivent à venir travailler le matin avec la pénurie de carburant ?

Ils trouvent des solutions. Certains commencent quand même à nous dire : "je vais essayer de me rapprocher de chez moi. Je vais trouver un autre boulot, plus près". Ça, ça nous inquiète aussi. Je pense à des villes comme Nuits-Saint-Georges ou Beaune où l'hébergement est plus difficile pour nos employés.

Cette grève arrive au mauvais moment. Elle arrive à un moment où on se pose beaucoup de questions. On est inquiets par toutes ces hausses successives qui nous tombent dessus. Certains ont déjà prévu des fermetures cet hiver, c'est le cas d'un hôtel du côté de Beaune, pour faire des économies. Il y a des restaurants aussi qui vont fermer un jour de plus par semaine sur la période hivernale.