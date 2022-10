Pénurie de carburant : toutes les rencontres de football amateur annulées dans le district Gard-Lozère

"Au vu des problèmes de réapprovisionnement en carburant des stations-services, des difficultés rencontrées par les familles pour faire le plein en carburant de leur véhicule et, de fait, contraintes à réduire et prioriser leurs déplacements", le district de football Gard-Lozère annonce ce jeudi que toutes les rencontres programmées ce week-end sont annulées. Cela concerne toutes les catégories : seniors, jeunes et foot d'animation.

Ces rencontres seront reportées à une date qui sera ensuite définie par les Commissions compétentes.

Le Gard compte 17.000 licenciés.