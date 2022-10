Pénurie de carburant : un pompiste de Dordogne limite à 30 litres de gasoil par personne

D'habitude, Julien regarde plutôt le compteur du prix défiler. Mais là, c'est le litrage qui l'intéresse. "Je vais dépasser la virgule. 30 litres 45 ! J'aime bien arrondir à la virgule, à l'euro et pas au litre plutôt", dit-il en riant. Sur la pompe à gasoil, une feuille indique "30 litres maxi" depuis mercredi matin. C'est le gérant de la station, David Pelletier, qui a décidé d'imposer une limite aux automobilistes. Mardi, il s'est retrouvé à sec, il n'y avait plus assez de gasoil dans les cuves.

ⓘ Publicité

30 litres de gasoil maximum par personne

David Pelletier est livré en carburant deux à trois fois par semaine. Mais depuis la remise de 20 centimes par Total, et le début des grèves, la fréquentation de sa petite station-service de La Roque-Gageac est grimpée en flèche. Et il n'arrive plus à suivre. "On a plus de demande de nos clients que de livraisons. C'est du jamais vu, les gens sont affolés. Ils prennent la voiture de la grand-mère, la voiture du grand-père, s'ils ont trois voitures ils vont remplir les trois voitures. C'est du n'importe quoi", s'indigne le pompiste. Alors mercredi matin, il a décidé d'imposer une limite de 30 litres par personne sur le gasoil, pour que tout le monde en ait, et pour qu'il ne soit pas obligé de fermer complètement sa station.

Fermeture samedi matin

Dans la station, il y a la queue mais personne ne râle. Valérine est aide-soignante dans un Ehpad, et pour aller travailler, elle doit parcourir plusieurs kilomètres chaque jour. Pour elle, toutes les stations devraient imposer des limites. "Si je ne peux pas aller bosser, les résidents n'ont personne. Les jours précédents, j'ai vu des gens qui remplissaient les bidons et j'ai angoissé. Surtout que nous on habite à la campagne ! Si on n'a pas de carburant, on n'a pas de tram, pas de vélo !", s'exclame-t-elle.

Comme Valérine, la plupart des automobilistes voient d'un bon œil la limitation à 30 litres. David Pelletier a choisi de garder du carburant pour les professionnels, comme les ambulances de l'hôpital. Mais malgré ces restrictions, il devra tout de même fermer samedi matin, en attendant la prochaine livraison de carburant lundi matin.