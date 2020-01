Pénurie de carburant: environ 10 % des stations-service en rupture de stock dans les Alpes-Maritimes

Alpes-Maritimes, France

Pas de sans-plomb 95, pas de diesel, moins d'une station-essence sur dix a des difficultés pour s'approvisionner en carburant et a des ruptures dans les Alpes-Maritimes selon la préfecture. La grève contre la réforme des retraites perturbe depuis plusieurs semaines maintenant l'activité des raffineries des Bouches-du-Rhône à Lavéra et à la Mède. Or il s'agit des principaux fournisseurs des stations-essence dans notre département.

