Pénurie de carburants : - 25% de réservations pour la Toussaint dans les Gîtes de France en Haute-Garonne

La pénurie de carburant va-t-elle avoir un impact sur les vacances de la Toussaint ? Isabelle Riquet, la responsable du service de réservation de Haute Garonne Tourisme a répondu aux questions de France Bleu Occitanie.

ⓘ Publicité

Avez-vous eu des demandes d'annulation pour les vacances de la Toussaint à cause de la pénurie de carburants ?

Il est vrai que nous affichons une baisse de 25 % des réservations, comparativement à la Toussaint 2021. Certaines personnes ont souhaité annuler leur réservation ou n'ont pas poursuivi leur projet de venir jusqu'à la Haute-Garonne. Nous avons mis en place des possibilités de reports et des avoirs avec la possibilité de revenir plus tard avec l’accord des propriétaires de gîtes. Mais certains clients veulent conserver leurs vacances et espèrent que la situation va s'améliorer : ils n'annulent pas pour l’instant et attendent le dernier moment.

"Nous avons mis en place des possibilités de reports et des avoirs."

Les gens s'interrogent et nous demandent où en est la situation. Ils demandent si des hébergements sont disponibles et ils attendent de voir jusqu'au dernier moment s'ils vont venir ou pas. Parallèlement, nous avons des propriétaires d'hébergements qui sont prêts à venir chercher leurs clients dans des gares ou à d’autres points de rendez-vous si vraiment il y avait un problème. Certains ont des gîtes situés dans des villages où le véhicule n'est pas forcément indispensable. Ceux-là sont prêts à venir chercher leurs clients dans les gares de proximité. À condition bien sûr qu’ils aient eux-mêmes du carburant dans leur véhicule.

"Nous avons des propriétaires d'hébergements qui sont prêts à venir chercher leurs clients dans des gares ou à d’autres points de rendez-vous."

Pensez-vous que les vacanciers vont venir de moins loin, de peur de ne pas pouvoir faire le plein d’essence ?

Oui, je pense que certains vacanciers ont changé leur projet. Plutôt que de s'aventurer vers des longues destinations, ils préfèrent faire du tourisme de proximité. On a vécu ça durant le Covid, lorsque nous avions des limitations de déplacements à cent kilomètres autour de chez soi : les vacanciers sont un peu habitués à ce phénomène et donc privilégient le tourisme de proximité.

Est-ce que l'inflation a un impact sur les réservations de gîtes ? Et sur les prix des locations ?

Nous ressentons l'inflation. Nous avons des gîtes particulièrement bien équipés et qui présentent des tarifs un peu plus élevés que d'autres. Il est vrai que ceux-là se louent plus difficilement actuellement. En revanche, les gîtes ruraux, de manière générale, sont plutôt abordables : la clientèle qui fait attention à son budget a tendance à privilégier les vacances en Gîtes de France qui sont des vacances qui restent abordables.

Avez-vous constaté une augmentation du prix des locations par rapport à l'année dernière ? Les propriétaires ont également plus de frais à cause de l’inflation.

Les propriétaires de Gîtes de France en Haute-Garonne jouent le jeu et n'ont pas augmenté considérablement leurs prix. Cette année, en effet, ils vont avoir une augmentation des charges énergétiques, mais de manière générale, ils ont décidé de ne pas la refacturer à leurs clients et de la prendre en charge eux-mêmes.

"Les propriétaires de Gîtes de France en Haute-Garonne jouent le jeu et n'ont pas augmenté considérablement leurs prix."

Toutes les informations sur les Gîtes de France en Haute-Garonne sont disponibles sur le site hautegaronnetourisme.com.