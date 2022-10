Pénurie de carburants: 50% des stations azuréennes sont désormais vides, encore plus à Nice

"50% des stations n'ont plus de carburant" a annoncé Benoit Hubert, directeur de cabinet de la préfecture des Alpes-Maritimes. "20% seraient en rupture sur un produit". C'est donc une situation compliquée qui l'est encore plus sur le bassin niçois où ce chiffre est encore plus important. Les Alpes-Maritimes sont donc particulièrement impactées par cette pénurie d'essence. La préfecture a hier, mardi, pris des arrêtés pour limiter à 30 litres l'achat d'essence mais a également réquisitionné 7 stations dans le département qui seront réservées à certaines professions dites prioritaires. "Des gendarmes ou des policiers seront présents dans ces stations" explique le représentant du préfet. "C'est nécessaire. Ce n'est pas aux pompistes de faire le tri et en plus dans ces stations, les tensions sont vives" poursuit-il. Le représentant de l'Etat a également noté que la consommation était en hausse également; de 30% en plus. Des "achats de précaution le week-end dernier".

