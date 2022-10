Pénurie de carburants : "Bloquer un pays est d'un égoïsme rare", dénoncent les artisans de la Marne

Dominique Hautem, président de la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises (CAPEB) dans la Marne

Face à la pénurie de carburants, engendrée par la grève dans des raffineries et dépôts de carburants, la préfecture de la Marne a décidé, ce mardi, de mettre en place des files prioritaires pour plusieurs professions dans certaines stations-services du département. Les artisans ne font pas partie de cette liste, ce qui est "inadmissible", estime le président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment de la Marne, d'autant qu'ils subissent déjà de nombreuses crises.

On est confrontés à la pandémie de Covid, à des gros problèmes d'approvisionnement, à un choc pétrolier, hors grève, des coûts qui explosent, à la guerre en Ukraine, on n'a pas besoin de mouvements sociaux en plus. - Dominique Hautem, président de la Capeb dans la Marne

Dominique Hautem assure que les artisans sont "exténués" et "traumatisés".

Un risque de chômage partiel chez les artisans marnais

Le président de la Capeb dans la Marne ne soutient pas la grève qui a eu lieu en ce moment dans des raffineries et dépôts de carburant. "Ces mouvements sociaux sont d'un égoïsme rare", selon lui, et mettent en difficulté les artisans, qui ont besoin de carburant pour travailler. Il estime que certains artisans braveront l'interdit, en remplissant des jerricans et des bidons, pour faire fonctionner leurs engins.

"On ne va quand même pas mettre nos personnes au chômage partiel ! C'est impensable et surtout, on n'en a pas les moyens." Dominique Hautem estime qu'on "n'a pas le droit de bloquer un pays". Il se dit ainsi rassuré par l'annonce de la Première ministre, Elisabeth Borne, de réquisitionner les personnels pour débloquer les dépôts de carburant, mais il craint que cela "amplifie" le conflit.