Pénurie de carburants : "c'est la triple peine pour les entreprises" selon la CPME d'Ile-de-France

Ce dimanche 9 octobre, près de 30 % des stations-service françaises manquent d'au moins un carburant selon le ministère de la Transition écologique. En cause, notamment, l e mouvement de grève dans plusieurs raffineries et dépôts de carburant à la l'appel de la CGT. La direction de TotalEnergie est finalement prête à avancer les négociations sur les salaires, dès ce mois d'octobre, pour apaiser les tensions, à condition que les blocages prennent fin. La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) d'Ile-de-France appelle "l'ensemble des parties prenantes à faire preuve de solidarité économique" et à trouver rapidement "une issue à ce conflit social".

"On ne pourra plus longtemps vivre ainsi à Paris et en Ile-de-France" - le président de la CPME d'Ille-de-France, Bernard Cohen-Hadad

Selon le président de la CPME d'Ille-de-France, Bernard Cohen-Hadad : "c'est la triple peine pour les entreprises, parce qu'on a une augmentation exponentielle du prix de l'électricité, le prix des carburants est raisonnable mais aujourd'hui on n'y a pas accès et pour nos collaborateurs qui ont des métiers non sédentaires ou tout simplement qui interviennent chez des clients, cette perte de temps c'est du stress, de l'angoisse et un manque à gagner."

Bernard Cohen-Hadad dénonce le blocage de l'activité économique dans la région : "C'est pour ça que nous appelons l'Etat mais aussi Total et la CGT à se rendre compte qu'on ne pourra plus longtemps vivre ainsi à Paris et en Ile-de-France."