Pénurie de carburants : "ça devrait se stabiliser et s'améliorer dans la semaine" assure un expert pétrolier

C'est le défi de la semaine pour certains : trouver de l'essence à la pompe, alors que les stations-services sont touchées par un début de pénurie. Mais celà s'annonce difficile : la grève entamée il y a une dizaine de jours dans les raffineries et dépôts de carburants de Total Energies se poursuit ce lundi, a appris franceinfo de source syndicale. Idem pour deux sites d'Esso-ExxonMobile.

Jean-Louis Schilansky s'est cependant voulu rassurant ce lundi matin sur France Bleu Occitanie. Cet expert pétrolier, ancien Président de l’UFIP (L’Union Française des Industries Pétrolières), estime que la situation va s'améliorer progressivement dans la semaine.

Ce lundi matin, près d'une station sur trois n'a plus d'essence ou de diesel. Ca fait dix jours maintenant que ça dure. Jean-Louis Schilansky, est-ce que ça va durer encore longtemps ?

Longtemps, non, mais un peu, oui. Je pense que la semaine qui vient va être difficile, du moins les premiers jours de la semaine. Il n'y aura pas une normalité tout de suite, mais graduellement, on va aller vers une stabilisation et une amélioration de la situation dans le courant de la semaine.

Pourtant, ça n'a pas l'air d'être réglé entre Total Energies et les syndicats, il y a. Il n'y a pas encore de négociations, ni du côté d'Exxon Mobil, l'autre raffineur...

Ce n'est pas tout à fait juste. Total a accepté de négocier cette semaine. D'après ce que je sais, ExxonMobil devrait en faire autant. (...) C'est une situation un peu compliquée. Mais il est possible qu'il y aura des négociations cette semaine, d'après ce que je vois. Maintenant, il faudra attendre. Mais le principal facteur qui va contribuer à l'amélioration de la situation, c'est le fait que le gouvernement va libérer des stocks de réserves.

C'est ce qu'a annoncé la Première ministre depuis l'Algérie ces dernières heures. Ça veut dire que tout le monde va retrouver de l'essence à la pompe ?

Ça ne va être aussi simple que ça, malheureusement. Mais comme vous le savez, il y a trois mois de consommation dans les stocks de réserves de l'Etat. Donc si le gouvernement libère ces stocks de réserves, ça va améliorer la situation. C'est en quelque sorte une mesure transitoire pour desserrer l'étau dans lequel on est.

On a l'impression qu'en Occitanie, on est un peu moins touchés par la pénurie...

Vous êtes beaucoup moins touchés ! Les régions les plus touchées sont les Hauts de France et l'Ile de France. Ce sont celles qui sont approvisionnées par les raffineries de Normandie qui sont en grève. Mais en Occitanie, vous êtes moins touchés que les régions du nord.

Y'-a-t-il des secteurs qui vont être touchés chez nous en Occitanie ? Les transporteurs, les cars scolaires ?

Je pense que ça devrait à peu près passer. La question, vous voyez, c'est qu'il n'y a pas de raffineries en Occitanie, donc vous êtes déjà alimentés par des importations. Et donc c'est augmenter les importations, faire que le produit arrive dans les stations qui est le goulot d'étranglement. Mais ça devrait aller, ça devrait se résoudre. Ce n'est pas une situation facile. Je ne dis pas que tout est bleu dans votre région, mais c'est beaucoup moins tendu qu'ailleurs.

Ca va avoir une incidence sur les prix à la pompe ?

Normalement, ça devrait pas. Il ne devrait pas y avoir d'incidence sur les prix parce que le prix du pétrole [sur les marchés] n'a pas énormément bougé. Donc il n'y a pas de raison. Par contre, c'est un sujet qui est à la fois malheureux et délicat. Il y a des gens qui en profitent pour augmenter les prix. Ça, ça doit être pénalisé. Ça, ça doit être verbalisé. C'est une attitude absolument inadmissible.

Donc a priori réapprovisionnement d'ici la fin de la semaine ?

Exactement et d'ici la fin de la semaine, ça devrait se stabiliser et se normaliser.