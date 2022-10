Pénurie de carburants : dans la Somme, "l'approvisionnement va arriver à très court terme" dit le préfet

Alors que près d'un station sur trois en France manque d'encore un carburant, ce lundi 17 octobre, en raison de la mobilisations dans les raffineries et dépôts Total, le préfet de la Somme donne un chiffre plus rassurant pour le département. Un quart des stations samariennes sont en difficulté au sortir du weekend, et "l'approvisionnement va arriver à très court terme" indique Étienne Stoskopf.

ⓘ Publicité

La préfecture, "confiante", parie sur un retour à la normal progressif

Selon la préfecture, la Somme comptait seulement 16 % des stations en rupture d'un carburant vendredi 14 octobre. Deux jours plus tard, au sortir du weekend, la situation est un peu plus tendue, avec un quart des stations en difficulté, car "on a plus de sorties que d'entrées le weekend, détaille le préfet de la Somme. Mais là, il y a deux choses qui nous rendent assez confiant. D'abord, la fin de la surconsommation. Vous savez, quand on a peur de manquer, tout le monde se précipite à la pompe. Ce phénomène a duré plusieurs jours. Aujourd'hui, on constate qu'il est passé. Et puis, vendredi et samedi, des sorties de gazole et d'autres carburants depuis les dépôts à Dunkerque, libérés à la suite des réquisitions qui avaient été prises. Donc là, on a de l'essence qui arrive."

Le préfet de la Somme s'appuie sur une cellule de crise pour réorganiser, avec la préfecture de région, les circuits logistiques touchés par la grève, "mais honnêtement, nous sommes confiants. On s'est aussi beaucoup mobilisé pour permettre aux camions citernes de rouler pendant le week-end, soit à des moments où les approvisionnements ne se font pas d'habitude. "

Pas de regrets sur les coupe-files pour les soignants

Concernant la liste de professions qui disposent d'un coupe-file dans sept stations de la Somme , et d'un potentiel élargissement à d'autres professions, à l'instar de l'Oise, Étienne Stoskopf maintient sa décision : "les personnels de santé, c'est plusieurs milliers de personnes. Il faut être sûr que derrière, on peut l'organiser, que ça ne va pas créer finalement une queue supplémentaire à l'endroit ou ils seront dirigés, que c'est vraiment utile. Donc on a attendu d'avoir ses certitudes pour le mettre en place et pour l'instant, il n'est pas prévu d'étendre la liste." Les agriculteurs en pleine campagne betteravière devront donc patienter.

Une hausse des vols de carburants chez les professionnels

La préfecture de la Somme n'a recensé aucune incivilité majeures aux stations-services du département, malgré l'énervement des conducteurs et la fatigues de pompistes. En revanche, il confirme que les services de police et de gendarmerie de la Somme ont relevé une dizaine de cas de vols de carburants, surtout chez des professionnels.