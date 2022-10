Pénurie de carburants : des files réservées aux professions prioritaires dans six stations de la Drôme

C'était une attente des professions prioritaires. Infirmiers, aides à domiciles, ambulanciers, tous font beaucoup de route et tous perdent beaucoup de temps à la pompe. Pour leur faciliter la vie, la préfecture de la Drôme a identifié six stations-services volontaires et réparties sur le département. A partir de ce vendredi, elles vont réserver des files aux véhicules de ces professionnels. Le dispositif s'applique en semaine de 14h à 17h et le week-end de 7h à 9h. Sous réserve de la disponibilité des stocks.

Les stations-services concernées sont :

Bourg-lès-Valence : station de l'hypermarché Leclerc

Buis-les-Baronnies : station Avia, avenue du Général de Gaulle

Die : station de l'Intermarché

Montélimar : station Avia, avenue du Meyrol

Tain-l'Hermitage : station Avia, avenue du Président Roosevelt

Saint-Paul-lès-Romans : station de l'hypermarché Leclerc

La préfecture annonce que cette mesure sera adaptée en fonction de l'évolution de la situation. Les professionnels concernés sont notamment les forces de l'ordre, les personnels de santé mais aussi les pompes funèbres, les facteurs ou les maires. La liste complète se trouve ici.

En Ardèche, la préfecture privilégie pour l'instant les opérations ponctuelles. 150 professionnels ont pu en bénéficier ce jeudi matin à l'Hyper U d'Alissas.