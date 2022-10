Pénurie de carburants : en Alsace, la préfecture appelle au "civisme" des automobilistes

Une station service sur trois est en manque de carburant en France . L'Alsace un temps épargné est désormais également touchée par cette pénurie due à un mouvement de grève dans des raffineries Total et Esso Exxon Mobil.

ⓘ Publicité

La préfecture appelle au civisme

Dans un même communiqué, les préfectures du Bas-Rhin et du Haut-Rhin expliquent que la pénurie actuelle est due à ce mouvement social mais aussi en raison "de l'afflux des usagers de la route vers les stations-services". Cela engendre une consommation plus élevée qu'habituellement. Les deux préfets appellent les automobilistes "au civisme et à ne pas modifier leurs habitudes de consommation."

Le mouvement de grève a été reconduit pour ce mardi. Des automobilistes alsaciens ont eu du mal à faire le plein le week-end du 9 octobre.