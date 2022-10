Pénurie de carburants en France : Emmanuel Macron appelle "au calme"

"Pas de panique", a lancé Emmanuel Macron ce vendredi a propos des problèmes d'approvisionnement en carburants provoqués par des grèves chez TotalEnergies et Exxon. "Je sais l'inquiétude qu'il y a chez beaucoup de nos compatriotes" au sujet des carburants. "Je veux ici vraiment avoir un message (...) d'appel au calme", a déclaré le président lors d'une conférence de presse à l'issue d'un sommet européen informel à Prague.

"Face à ces premières raréfactions, il y a eu des comportements de panique de plusieurs de nos compatriotes qui sont allés plus vite à la pompe pour faire des pleins par précaution". Un comportement qui a tendance à accentuer les problèmes d'approvisionnement.

Se voulant rassurant, Emmanuel Macron a indiqué que TotalEnergies et Exxon sont "en train de finaliser les négociations salariales" et qu'"en parallèle, le gouvernement agit pour mobiliser les réserves stratégiques pour pouvoir alimenter les stations services en rupture."

"J'appelle aussi chacune et chacun à la responsabilité. (...) Toutes les revendications salariales sont légitimes, mais il ne faut pas qu'elles empêchent les uns et les autres de vivre et de pouvoir circuler", a-t-il souligné.