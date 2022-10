Pénurie de carburants en Vaucluse : "Si ça continue, les ambulances devront décaler certains soins"

Face à la pénurie de carburants qui s'installe, la préfecture de Vaucluse instaure à partir de ce mardi un dispositif pour permettre à une trentaine de véhicules prioritaires de s'approvisionner dans six stations-services dédiées . Les ambulances, comme de nombreux soignants, figurent dans cette liste et vont donc pouvoir continuer à faire le plein. "C'est un soulagement", réagit sur France Bleu Vaucluse le président des ambulances Jussieu Secours d'Avignon-Le Pontet.

"C'est un soulagement pour nous parce qu'il était difficile de faire le tour du département pour trouver des stations, précise Franck Foray. Donc effectivement, ça va nous faciliter le travail. Il n'était pas possible de faire la queue pendant une ou deux heures pour pouvoir faire le plein de véhicules. Parce que pendant qu'on fait ça, l'offre de soins n'a plus lieu."

Mais Franck Foray, qui est aussi administrateur de la chambre nationale des services d'ambulances, cette solution ne sera pas suffisante si la pénurie perdure. "Si ça continue, personne n'a la garantie que les stations seront approvisionnées car on ne sait pas où en est le stock, avance-t-il. Et on devra faire des choix pour conserver l'offre de soins sur le Vaucluse. Les soins de rééducation pourraient être décalés dans le temps si nos véhicules ne peuvent plus rouler."