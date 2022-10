Pénurie de carburants : l'Oise définit une liste de professionnels prioritaires à la pompe

Leurs métiers "correspondent à des besoins vitaux ou urgents de la vie de la Nation" selon la préfecture de l'Oise : plusieurs professionnels bénéficient à partir de ce vendredi 14 octobre, jusqu'au mardi 18 octobre d'un accès prioritaire dans huit stations du département de l'Oise. La liste, plus large que dans le département voisin de la Somme, va des personnels soignants aux dépanneurs d'ascenseur.

La liste des personnels prioritaires aux pompes dans l'Oise

Les professionnels qui bénéficient d'un coupe-file aux pompe doivent montrer "un justificatif en bonne et due forme, préférentiellement une carte professionnelle ou une attestation de leur employeur" dans huit stations services qui quadrillent le département. Les autres stations services peuvent également mettre en place ces coupe-file si elles le souhaitent, indique la préfecture. Sont concernés :

Les professionnels médicaux, toutes fonctions confondues

Les personnels des centres hospitaliers et cliniques, y compris pour les fonctions techniques ou administratives

Les vétérinaires

Les véhicules des SMUR, ambulanciers privés, les taxis assurant le transport sanitaire

Les personnels para-médicaux et médico-sociaux, y compris les employés des EPHAD (dont administratifs), les personnels médicaux et médico-sociaux (y compris les personnels du service d'aide et d'assistance à domicile) du conseil départemental et les personnels nécessaires pour assurer les maraudes et les permanences du 115

Les personnels des police et gendarmerie nationales, des armées, des polices municipales, des centres pénitentiaires et centres éducatifs fermés

Les personnels assurant la livraison de repas aux personnes âgées

Les services de dépannage des réseaux eau, télécommunications, gaz, électricité

Les véhicules des sociétés de pompes-funèbres habilitées

Les transporteurs scolaires (tous véhicules y compris les cars)

Les dépanneurs d'ascenseur.

La préfecture de l'Oise reconduit également son interdiction de vente, d'achat, de distribution et de transport de carburant hors du réservoir des véhicules. Elle prévoit une exception "pour les cas d’urgences dûment justifiés, notamment s’agissant des besoins des moto-écoles et les nacelles des entreprises de bâtiments et travaux publics".

Enfin, la préfecture de l'Oise renvoie les entreprises en difficulté faute de carburant au dispositif d'activité partielle jusqu'à la fin des blocages. Les conditions de mise en œuvre de cette disposition sont disponibles à l’adresse suivante .