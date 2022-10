Pénurie de carburants : la Corse épargnée, jusqu'à quand ?

Les réserves des cuves sur le dépôt pétrolier de Lucciana, similaires à celles du Vazziu, permettraient une distribution de carburants dans l'île sans difficulté pendant une dizaine de jours. L'information a été confirmée, pour le territoire de la Haute-Corse, par la Préfecture. Selon nos sources, un mail aurait été adressé ce mercredi à la mi-journée, aux distributeurs de carburants, par la direction des dépôts pétroliers de Corse indiquant que la pénurie des carburants qui s’est aggravée au cours des derniers jours sur le continent ne concernait pas la Corse, pour l'heure. De quoi rassurer les pompistes et usagers locaux, face à cette situation qui du fait d'un mouvement de grève dans les raffineries Total et ExxonMobil.

De nombreuses stations-service sur le continent en rupture de stock. Selon le gouvernement, près de 30% des pompistes de France connaissent des difficultés d'approvisionnements. Alors qu'Emmanuel Macron, le Président de la République, invité ce mercredi soir sur France 2, a annoncé "un retour à la normale dans le courant de la semaine qui vient".

La seule région épargnée

Pour Serge Antoniotti, le responsable du syndicat des distributeurs de carburants de la Haute-Corse, pour l’heure, pas d’inquiétude à avoir, il faut éviter impérativement de générer un sentiment de panique : « La situation actuellement est conforme à la normale. Nous espérons tous que ça perdure parce que la gestion au quotidien de ce genre de problème, c'est compliqué au niveau relationnel, il faut limiter, il faut interdire, il faut empêcher et on n'est pas là pour empêcher, on est des commerçants. »

Selon la Préfecture de Haute-Corse, les réserves insulaires permettraient une distribution de carburants sans difficulté pendant une dizaine de jours, comme l'indique Magali Chapet, la directrice de cabinet du Préfet de Haute-Corse : « On est vraiment dans une situation pour l'instant où les cuves sont pleines, on n'a pas de pénurie dans la région Corse, ce qui nous permet de tenir environ une dizaine de jours avec les cuves pleines que nous avons actuellement. Pas d'inquiétude à ce stade, un approvisionnement via la raffinerie de Fos, c'est un approvisionnement par bateau donc forcément si on a une rupture à ce niveau, on aura des conséquences mais clairement là encore, il faut rester rassurant puisqu'on a une dizaine de jours devant nous. Si effectivement on arrive à un conflit qui se poursuit naturellement, on verra de quelle manière on peut trouver des solutions alternatives d'approvisionnement, mais là encore, l'intérêt, c'est vraiment d'être rassurant parce que à l'heure actuelle on a absolument aucune conséquence de la situation sur le continent. »

Selon d’autres sources, si le conflit social et le blocage venaient à perdurer au-delà de cette période, au niveau de la raffinerie de Fos-sur-Mer depuis laquelle la Corse est exclusivement approvisionnée, des solutions rapides pourraient être trouvées par les distributeurs insulaires, du côté de la Sardaigne ou de l’Espagne.