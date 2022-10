Pénurie de carburants : la députée NUPES de Moselle Charlotte Leduc défend les salariés de Total

La crise des carburants s'allonge autant que les fils d'attentes dans les stations-services de Moselle et de tous le pays. De nombreuses pompes sont à sec et les automobilistes doivent parfois faire plusieurs dizaines de kilomètres pour trouver de quoi remplir leur réservoir. C'est la conséquence directe de la grève qui bloque plusieurs raffineries et dépôts de carburants en France. Le gouvernement a appelé mardi à la levée "sans délai" des blocages des dépôts de carburants, en menaçant d'"intervenir" pour les débloquer.

Mettre la pression

"Ce n'est pas sur les salariés grévistes qu'il faut qu'il faut mettre la pression. C'est plutôt sur l'entreprise Total pour répondre aux demandes tout à fait légitimes des salariés" rétorque sur France Bleu Lorraine la députée NUPES (LFI) de la 3e circonscription de la Moselle Charlotte Leduc, renvoyant le groupe pétrolier à ses "profits stratosphériques." Pour Charlotte Leduc, c'est au gouvernement d'intervenir pour tordre le bras à la direction. "Bruno Le Maire (le ministre de l'Economie), demande gentiment aux patrons des entreprises de faire un geste. En réalité, ça ne marche pas, ça n'a jamais marché. Il faut les obliger, il faut légiférer pour ça."

Le serpent de mer de la taxe sur les "superprofits"

La députée, qui examine en ce moment le projet de loi de finance 2023, milite, à l'instar de sa famille politique, pour une taxe sur les "superprofits" . Le gouvernement propose de son côté une "contribution temporaire de solidarité" entreprises des secteurs du pétrole, du charbon, du raffinage et du gaz. Elle toucherait les sociétés dont le résultat dépasserait de 20% la moyenne des quatre dernières années. "C'est un premier pas" concède l'élue messine qui regrette que cette proposition se fasse "sous la pression" de nos voisins européens.

Charlotte Leduc prendra part à la grande marche contre la vie chère , dimanche 16 octobre à Paris, à l'appel des formations qui composent la NUPES. "On va marcher contre la vie chère, mais aussi contre l'inaction climatique et la réforme des retraites dont les Françaises et les Français ne veulent pas."