Pénurie de carburants : la grève reconduite dans les cinq sites de TotalEnergies

La grève a été reconduite ce samedi sur les cinq sites du groupe TotalEnergies par la CGT, malgré l'accord signé vendredi entre les deux syndicats majoritaires et la direction . Le but de l'organisation syndicale est de faire la jonction avec la journée de mobilisation interprofessionnelle de mardi, qui s'annonce très suivie. En revanche, le travail a repris vendredi sur les deux sites d'Esso-ExxonMobil de Port-Jérôme-Gravenchon (Seine-Maritime) et Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), mais un retour à un fonctionnement normal prendra "deux à trois semaines", selon le groupe. Ce samedi, près d'une station-service sur trois (28,5%) manque toujours d'au moins un carburant dans le pays.

ⓘ Publicité

L'essentiel

La grève est reconduite sur tous les sites de TotalEnergies

La grève est levée dans les deux raffineries d'Esso-ExxonMobil

28,5% des stations-service manquent d'au moins un carburant

Les camions-citernes à nouveau autorisés à circuler ce week-end

La situation dans les stations-service

Près d'une station sur trois manque d'au moins un carburant

Vendredi, "28,5% des stations (faisaient)t face à une situation de rupture sur au moins un produit", contre 29,1%, jeudi, selon Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique. Dans les Hauts-de-France, la situation s'améliore avec 25,5 % des stations-service en difficultés, contre 31,7% jeudi. L'Île-de-France et le Centre-Val-de-Loire, où 44,7% des stations étaient en pénurie jeudi, sont aussi particulièrement touchés.

Les camions-citernes à nouveau autorisés à circuler ce week-end

Le gouvernement a prolongé jeudi l'autorisation des camions-citernes à circuler ce week-end. Face à la pénurie de carburant , Matignon espère un "retour à la normale pour les automobilistes dans la semaine qui vient", selon Matignon vendredi soir. Les préfets sont appelés, par le gouvernement, "à prêter une attention particulière dans l’approvisionnement en carburants des professionnels du transport, qui sont stratégiques pour le fonctionnement de notre pays et de notre économie."

Stations-service : les véhicules prioritaires © Visactu

La grève et les réquisitions

Grève reconduite chez TotalEnergies

La grève est reconduite ce samedi sur tous les sites de TotalEnergies. malgré la signature d'un accord entre les deux syndicats majoritaires (CFDT et CFE-CGC) et la direction vendredi portant sur une hausse de salaire de 7% à partir de novembre et une prime de 3.000 à 6.000 euros. Mais pour la CGT, le compte n'y est pas. "Ce que demande la CGT, c'est 10% rétroactif au 1er janvier", a répété Philippe Martinez. La centrale syndicale avait annoncé vendredi la prolongation de la grève jusqu'à mardi ou mercredi dans les raffineries de Normandie située près du Havre, la plus importante de France, de Donges (Loire-Atlantique) et "le mouvement a été reconduit dans les trois établissements" de la Mède (Bouches-du-Rhône), Feyzin (Rhône) et de Flandres (Nord) ce samedi matin.

Grève levée chez Esso-ExxonMobil

La grève a été levée vendredi à la raffinerie de Port-Jérôme-sur-Seine, en Normandie , après 25 jours de blocage. Jeudi, le mouvement avait été levé dans l'autre site d'Esso-Exxon-Mobil, à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône). Mais, prévient la direction du groupe, il faudra "deux à trois semaines" pour retrouver une "situation de marche normale" dans ces raffineries.

Les réquisitions légales selon la justice

La justice a rejeté les référés déposés par la CGT après la réquisition des personnels des raffineries de Port-Jérôme-sur-Seine et de Mardyck, près de Dunkerque.

Jean-Luc Mélenchon veut que la difficulté à s'approvisionner soit un motif d'absence au travail

Invité vendredi de l'émission "Ma France" sur France Bleu, J ean-Luc Mélenchon demande que la difficulté à s'approvisionner en carburant devienne un motif d'absence légitime au travail.