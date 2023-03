Pénurie de carburants : la Loire-Atlantique devient le département le plus touché

Des stations-services sans carburant, d'autres qui limitent la quantité de litres, d'autres qui préfèrent fermer la nuit, depuis le début de la semaine, il y a des tensions en approvisionnement de carburants en Loire-Atlantique.

L'AFP, qui a analysé les données publiques sur ce sujet, affirme ce jeudi 23 mars que plus de la moitié des stations-service du département sont touchées par des pénuries d'au moins un carburant. La Loire-Atlantique devient ainsi le département le plus touché avec 53,37 % des stations en pénurie d'au moins un carburant.

D'autres départements de l'ouest sont également très concernés : le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne et le Maine-et-Loire. Tous ont plus de 40 % de stations en pénurie. Ces pénuries de carburants sont liées à la grève contre la réforme des retraites qui touchent les raffineries et les dépôts de carburants.