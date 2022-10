Pénurie de carburants : la préfecture de l'Isère interdit le remplissage de jerricans dans les stations

Plus question de remplir des bidons, des jerricans, d'essence quand vous parvenez (enfin) à la pompe. Le préfet de l'Isère interdit "la vente et l'achat de carburants dans des récipients transportables manuellement", explique-t-il dans un arrêté publié ce lundi soir. Une mesure appliquée partout en France, et donc en Isère, à partir de ce mardi 11 octobre, dès 7h du matin, et au moins jusqu'à la fin de la semaine prochaine.

Eviter la surconsommation... et les tensions

Dans son arrêté, la préfecture explique "qu'une sur-consommation de carburant" a été constatée dans certaines stations. Le but, c'est donc d'éviter ces stocks de prudence mais aussi "de prévenir le risque de tensions dans les files d'attente" qui se forment devant les stations-services.

En Isère, les difficultés d'approvisionnement sont surtout concentrées dans l'agglomération grenobloise, a précisé le préfet de l'Isère Laurent Prévost sur l'antenne de France Bleu Isère.