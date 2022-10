Pénurie de carburants : la situation est "catastrophique" dans la Marne et les Ardennes

"C'est catastrophique." Bernard Eve est catégorique, ces immenses files d'attente pour faire le plein de carburants dans les stations-services de la Marne et des Ardennes, "c'est du jamais-vu". Près d'un tiers des stations-services françaises manquent d'au moins un carburant, et le Grand Est n'est pas épargné.

ⓘ Publicité

Le président des propriétaires exploitants de stations-services chez le syndicat Mobilians dans le Grand Est appelle ainsi les automobilistes "à être raisonnables", notamment la clientèle de ville. "Que ces gens-là ne viennent pas en station tout de suite !", lance-t-il, expliquant qu'ils peuvent "prendre les transports en commun".

Le remplissage de jerricans et bidons interdit par arrêtés préfectoraux

Bernard Eve salue ainsi la décision des préfectures marnaise et ardennaise d'avoir interdit la vente, l'achat et le transport de jerricans et de bidons remplis de carburant. Mais pour lui, "il faut aller plus loin".

loading

Le président des propriétaires exploitants de stations-services chez le syndicat Mobilians dans le Grand Est recommande notamment de mettre en place des files prioritaires, pour les infirmiers libéraux qui assurent les soins à domicile ou encore les conducteurs de bus, qui emmènent les enfants à l'école. Il estime que ce serait une solution, tout en précisant que "ce n'est pas à nous de jouer les gendarmes".