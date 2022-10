Pénurie de carburants : le remplissage des jerricans interdit en Moselle

Après la Meuse et les Vosges , la décision était attendue du côté de la Moselle : le préfet du département a pris un arrêté interdisant "la vente et l’achat de carburants (essence, éthanol, gazole, GPL) dans des récipients transportables" tels que des bidons ou des jerricans. Une mesure prise face à la grève qui touche plusieurs raffineries du pays, et aux "difficultés d’approvisionnement du carburant dans les stations-services."

L'interdiction entre en vigueur ce mercredi 12 octobre et est valable jusqu’au mardi 18 octobre à minuit. Le préfet de la Moselle "en appelle à la responsabilité de chacun, et demande aux Mosellans de ne pas faire de réserves qui ne seraient pas nécessaires."

Situation mouvante

Dans un comptage effectué mardi 11 octobre, 65 stations-services du département sur 154 étaient en rupture totale de disponibilité, tous carburants confondus. Une situation très évolutive : plusieurs auditeurs signalaient ce mercredi matin sur France Bleu Lorraine le réapprovisionnement de stations-services qui étaient encore indisponibles la veille.

En revanche, aucune décision n'a encore été communiquée pour donner la priorité à la pompe à certaines professions (transport, santé...).

