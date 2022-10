Pénurie de carburants : le nombre de stations-service à sec contesté

La grève se poursuit dans les raffineries TotalEnergies ce lundi. Le mouvement a été reconduit dans trois raffineries (sur sept) et cinq gros dépôts (sur environ 200) de l'entreprise, a indiqué à l'AFP Eric Sellini, coordinateur pour le groupe de la CGT. Le gouvernement a lancé de nouvelles réquisitions sur deux dépôts pour alimenter les stations-service mais 30,1% manquent toujours d'au moins un carburant dans le pays, a indiqué Elisabeth Borne dimanche soir. Un chiffre à traiter avec précaution.

Des données officielles incomplètes

Premier écueil, les données communiquées par la Première ministre correspondent à une moyenne nationale. Or les pénuries sont plus importantes dans certaines régions que dans d'autres : 41,6% des stations-service d'Ile-De-France et 42,8% de celles de Centre-Val-de-Loire, par exemple, manquent d'au moins un carburant selon des chiffres du gouvernement.

En outre, seules 9.500 des 11.000 stations que compte le pays sont obligées de déclarer leur disponibilité en carburant auprès du ministère de la Transition écologique. En théorie, l'état des stocks de carburants disponibles est communiqué deux fois par jour (matin et après-midi) via un site dédié. Ces données sont ensuite mises à disposition du public par le gouvernement, à cette adresse notamment. Le ministère assure relancer régulièrement les professionnels par mail pour qu'ils effectuent leurs déclarations, mais en pratique les informations sont insuffisamment mises à jour.

"Deux à trois semaines" avant un retour à la normale

Importations, déblocage de stocks stratégiques, réquisitions de dépôts : "Les mesures que l'on prend, elles vont permettre de ressentir, de voir des améliorations claires dans la semaine", a répété Clément Beaune ministre délégué aux Transports, invité de France Inter ce lundi , "mais je le dis aussi clairement, le retour à la normale (...) ça mettra du temps (...) sans doute pas avant au moins la semaine d'après" a-t-il cependant reconnu. "On va mettre le paquet dans les régions où c'est le plus dur", a promis le ministre précisant : "Les départements comme la Haute-Saône, comme l'Allier, c'est très difficile aujourd'hui, c'est là qu'on va mettre notre effort".

Le groupe Esso-ExxonMobil, dont les salariés des deux raffineries ont décidé la reprise du travail après la conclusion d'un accord salarial la semaine dernière, a prévenu qu'il faudra "deux à trois semaines" pour retrouver une "situation de marche normale" au niveau de la production.