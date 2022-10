Pénurie de carburants : moins de 25% des stations-service en difficulté ce mardi midi, selon Elisabeth Borne

La Première ministre Elisabeth Borne a fait état mardi d'une "amélioration sensible" dans les stations service, dont moins d'un quart sont désormais privées de carburant, au lieu d'un tiers, en raison d'un mouvement de grève dans des dépôts et des raffineries. "Moins de 25% des stations-service" du pays étaient ce mardi midi "en rupture" d'au moins un carburant "contre 30% le week-end dernier", a assuré Elisabeth Borne lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale alors de nombreux secteurs (fonction publique, énergie, transports publics, routiers, agroalimentaire, commerce ...) descendent dans la rue pour réclamer des hausses de salaires mais également protester contre les réquisitions de grévistes.

Nette amélioration dans les Hauts-de-France

Selon Elisabeth Borne, dans les Hauts-de-France, le nombre de stations concernées par des difficultés d'approvisionnement en carburant "est passé de 55% à 18,5% ce matin". En Ile-de-France, ce nombre "a baissé de quatre points depuis" lundi. "Avec le déblocage du dépôt de Feyzin, nous devrions avoir une amélioration sensible en Auvergne-Rhône-Alpes", a indiqué Elisabeth Borne.

Des "inquiétudes" subsistent chez les Français

La Première ministre a affirmé mesurer "pleinement les difficultés de millions de Français qui sont pénalisés par le mouvement de grève dans les dépôts pétroliers et raffineries". Elisabeth Borne a également rappelé les actions menées par le gouvernement face à ce mouvement social : "Nous avons libéré des stocks stratégiques de l'État, nous avons augmenté les importations et nous avons permis l'ouverture des dépôts et les livraisons le week-end", a-t-elle expliqué. Mais la cheffe de l'exécutif a reconnu que des "inquiétudes" subsistaient chez les Français. "Ce sont des Français et des Françaises qui ont besoin de leur véhicule pour se rendre au travail, ce sont des personnes âgées qui craignent de ne pas avoir la visite d'un infirmier ou d'une aide à domicile, ce sont aussi des familles qui s'inquiètent à quelques jours des congés de la Toussaint", a-t-elle précisé.

Elisabeth Borne juge "indispensable de sortir du conflit social"

Elisabeth Borne juge "indispensable de sortir du conflit social". "Ce n'est pas acceptable qu'une minorité continue à bloquer le pays, il est temps que le travail reprenne", a-t-elle ajouté. La Première ministre assure que les services de l'État resteront "pleinement mobilisés jusqu'à un retour à une situation normale". "J'appelle de nouveau les salariés grévistes en responsabilité à reprendre le travail", a lancé Elisabeth Borne dans l'hémicycle

Lundi, le gouvernement a lancé de nouvelles réquisitions sur les dépôts TotalEnergies de Mardyck (Nord), déjà réquisitionné en fin de semaine dernière, et de Feyzin (Rhône), après trois semaines de grève.