Pénurie de carburants : plus de 50 % des stations TotalEnergies touchées en Provence-Alpes-Côte d'Azur

La grève dans les raffineries TotalEnergies et Esso-ExxonMobil est reconduite ce mardi . Le mouvement s'étend même dans les stations d'autoroutes. Plus d'une station sur deux est touchée dans la région. Selon Jean-Michel Diaz, directeur régional de TotalEnergies Sud PACA-Corse, il faut désormais se mettre "autour de la table" car "prendre les gens en otage dans la rue, ce n'et pas possible."

Plus d'une station sur deux touchées, mais pas de hausse de prix

Le directeur régional de TotalEnergies assure que les files d'attente sont toujours présentes ce mardi devant les stations essence. Situation que Jean-Michel Diaz regrette : "Nous sommes dans une grève par anticipation, ce qui est bien dommage. On a réitéré notre position qui est engageante et positive vis-à-vis de l'ensemble des collaborateurs et notamment avec cette volonté de les faire profiter de façon prioritaire des résultats de la compagnie."

"On est en train de mobiliser l'ensemble des moyens logistiques pour alimenter nos stations service", confie le directeur qui assure avoir vu déjà beaucoup de monde se servir à la pompe avec la réduction de 0,20 € au litre mise en place. "Donc on a eu un premier effet qui a baissé les stocks dans nos dépôts, auquel s'est rajouté ce mouvement de grève qui effectivement, quand on n'arrive plus à sortir de camions de nos plateformes, aggrave la situation."

On ne peut pas commencer une négociation en faisant une grève par anticipation

Le directeur assure que près de 50 % de stations de la région connaissent au moins une rupture de produit. Jean-Michel Diaz demande aux clients "d'éviter de se ruer sur les stations". Il assure toute fois ne pas faire partie de ceux qui augmentent le prix en pleine crise. "Absolument pas, au contraire, on a aidé les personnes. Je rappelle qu'on a une opération de moins de 0,20 € qui va jusqu'à la fin du mois et qui va jusqu'à la fin de l'année."

Le directeur régional de TotalEnergies réagit également à la communication par l'entreprise des salaires des opérateurs : en moyenne 4.300 euros par mois. "C'est deux fois supérieur à un salaire de même niveau de techniciens que dans une PME. Et c'est le salaire d'un patron de PME. On ne peut pas commencer une négociation en faisant une grève par anticipation. Pour l'instant, il n'y a pas eu de proposition de discuter, il n'y a pas de désaccord. Donc, mettons nous autour de la table, discutons", conclue le directeur.