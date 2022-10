Pénurie de carburants : un compromis entre deux syndicats et Total, sans la CGT qui quitte les négociations

La grève dans une majorité des raffineries du pays se poursuit ce vendredi. Les négociations chez TotalEnergies ont abouti entre les deux syndicats majoritaires et la direction, mais sans la CGT, principal pourvoyeur de grévistes, qui a quitté la table des négociations. Une station-service sur trois manque toujours d'au moins un carburant dans le pays.

L'essentiel

Un accord a été trouvé entre TotalEnergies et deux syndicats, mais sans la CGT, qui mène la grève

Une station-service sur trois manque d'au moins un carburant en France

Les camions-citernes à nouveau autorisés à circuler ce week-end

La situation sur le front de la grève et des réquisitions

La grève reconduite chez TotalEnergies près du Havre

Le mouvement de grève est reconduit ce vendredi matin sur le site TotalEnergies de Gonfreville-L'Orcher, près du Havre. L'assemblée générale s'est tenue tôt ce vendredi matin.

Les salariés de deux sites réquisitionnés

Les salariés de la raffinerie Esso-ExxonMobil de Gravenchon en Normandie, et ceux du dépôt de Flandres de TotalEnergies à Mardyck, près de Dunkerque, ont été réquisitionnés pour rouvrir les vannes. Forcés de travailler sous peine de sanctions pénales, ils ont permis de libérer des premiers stocks de carburants. 7.000 mètres cubes de carburant ont quitté le dépôt de Gravenchon en Normandie en 24 heures par oléoduc, selon le gouvernement, et 25 camions-citernes sont partis du dépôt de Dunkerque jeudi par la route, sans encombre.



Les négociations chez TotalEnergies

La CFDT et la CFE-CGC, les deux syndicats majoritaires du groupe, ont trouvé un compromis avec la direction de TotalEnergies la nuit dernière. L'accord implique une hausse de salaire de 7% à partir de novembre et une prime de 3.000 à 6.000 euros. Mais la CGT, seul syndicat gréviste autour de la table, a quitté la table des négociations, dénonçant une "mascarade". Les syndicats qui ont accepté l'accord ont jusqu'à midi, ce vendredi, pour soumettre la proposition à leurs adhérents et faire valider l'accord.

La CGT, qui a quitté les négociations vers 2 heures du matin après six heures de discussions, demande toujours une hausse de salaire de 10 %. "Ca ne changera rien à l'état d'esprit et à la détermination des grévistes", a prédit Alexis Antonioli, l'un des négociateurs du syndicat.

La situation dans les stations-service

Une station sur trois manque de carburant

A 17h jeudi, 29,1% des stations manquaient d'un ou plusieurs carburants, selon le ministère de la Transition énergétique, à peine moins que la veille (30,8%). Les Hauts-de-France, l'Île-de-France et le Centre-Val-de-Loire, ou 44,7% des stations sont en pénurie, sont particulièrement touchés.

Les camions-citernes à nouveau autorisés à circuler ce week-end

Le gouvernement a décidé de prolonger l'autorisation des camions-citernes à circuler ce week-end, a indiqué Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports dans un communiqué ce jeudi. Il s'agit de permettre "au transport routier de faire face aux besoins d’assurer au mieux l’approvisionnement en carburant". Les préfets sont appelés, par le gouvernement, "à prêter une attention particulière dans l’approvisionnement en carburants des professionnels du transport, qui sont stratégiques pour le fonctionnement de notre pays et de notre économie."

Cinq raffineries sur huit en grève en France

Sur les huit raffineries et bioraffineries que compte la France métropolitaine, cinq sites sont totalement ou partiellement affectés par le mouvement de grève.

Les sites affectés par le mouvement de grève pour TotalEnergies (quatre sur les cinq de France ) :

Donges, en Loire-Atlantique

Gonfreville-L'Orcher près du Havre, en Seine-Maritime

Feyzin au sud de Lyon, dans le Rhône. Le site est à l'arrêt en raison d'un accident technique, insiste TotalEnergies, pas en raison de la grève, même si le service stratégique des expéditions est bien touché par la grève.

La Mède, près de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône qui est une bioraffinerie, qui ne produit pas de carburant, mais qui est également affecté par le mouvement de grève.

Un site sur les deux sites Esso-ExxonMobil est toujours affecté par le mouvement de grève, alors que la grève est levée à la raffinerie de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône.

Notre-Dame-de-Gravenchon (en Seine-Maritime)

La bioraffinerie de Grandpuits (groupe TotalEnergies), en Seine-et-Marne, et de Lavéra (groupe PetroIneos), près de Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, ne participent pas au mouvement social. Il existe une 9e raffinerie française, la société anonyme de la raffinerie des Antilles, en Martinique.