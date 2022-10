Pénurie de carburants : une file dédiée aux véhicules prioritaires dans 6 stations du Vaucluse

La pénurie de carburant continue et touche toujours un tiers des stations services en France. En Vaucluse, la préfecture assure qu'il ne s'agit pas d'une situation de "pénurie" mais parle de "difficultés de distribution" et maintient au moins pour la journée de mardi les restrictions à la pompe déjà en vigueur dans le département. Et elle met en place, à partir de ce mardi 11 octobre, un dispositif spécifique pour approvisionner les véhicules prioritaires.

Une trentaine de métiers sont concernées : secours, forces de l'ordre, soignants, transporteurs scolaires, éboueurs... (voir liste ci-dessous) et auront désormais une file dédiée chaque matin, entre 9h30 et 13h30, dans six stations-services du département :

Auchan Mistral 7 - Route de Marseille 84000 AVIGNON

Auchan Le Pontet - Route de Carpentras 84130 LE PONTET

Auchan Cavaillon - 28 Avenue Des Taillades 84300 CAVAILLON

Total - 428 Boulevard Segura 84240 LA TOUR D’AIGUES

Leclerc Auzon Ventoux - Boulevard Alfred Naquet 84200 CARPENTRAS

Leclerc – Route de Saint-Paul-Trois-Chateaux 84 500 BOLLENE

Les services classés comme prioritaires par la préfecture de Vaucluse.

La préfecture appelle aussi les Vauclusiens au civisme et à la responsabilité elle demande à chacun d'adopter un comportement "citoyen" à la pompe pour "assurer la satisfaction de tous".