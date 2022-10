Pénurie de carburants : une file réservée ponctuellement aux professions prioritaires en Ardèche

Les professions prioritaires râlent depuis le week-end dernier et l'intensification de la pénurie de carburants. Médecins, infirmiers, aides à domicile, taxis, tous passent beaucoup de temps chaque jour à la pompe. Pour leur faciliter la vie, la préfecture de l'Ardèche a testé à deux reprises une opération coupe-file avec une pompe réservée aux métiers prioritaires durant deux heures le matin de 7h à 9h.

La première s'est déroulée mercredi matin à la station Total Access d'Aubenas, elle n'a attiré qu'une dizaine de professionnels. La communication a été mieux organisée en amont pour la seconde, via notamment l'agence régionale de santé et les forces de l'ordre. Elle s'est déroulée ce jeudi matin à la station de l'hypermarché U d'Alissas près de Privas. 150 professionnels ont pu s'approvisionner entre 7h et 9h30 à la pompe qui leur était réservée.

La préfecture précise qu'il ne s'agit pas d'une réquisition, uniquement d'opérations ponctuelles qui seront renouvelées si nécessaire. Aucune autre n'est programmée pour l'instant.