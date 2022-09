Pénurie de conducteurs dans les réseaux de bus du Nord Franche-Comté

La pénurie de conducteurs frappe de plein fouet le transport public. Au niveau national, près de 8000 postes seraient vacants, dont la moitié pour le seul transport scolaire qui, avec ses temps partiels en horaires fractionnés, est le premier touché.

A Belfort et Montbéliard, les réseaux urbains, comme Optymo et Evolity, ne sont pas épargnés, même s'ils parviennent à gérer la situation. Et à éviter les perturbations.

A Evolity, six postes sont vacants sur un effectifs de 150 conducteurs. "On parvient à recruter, mais pas suffisamment pour compenser les départs en retraite. on a presque toujours un sous effectif de six conducteurs", explique Grégory Carmona, le directeur général d'Evolity. La situation pèse sur l'effectif actuel. "Les conducteurs au planning travaillent plus et se fatiguent plus. Il faut arriver à trouver le juste équilibre pour conserver des conditions de travail équilibrées. J'en profite pour féliciter les équipes pour leur efficacité."

Coté transports scolaire, la situation est un plus tendue comme à l'entreprise ADJ Voyagesà Seloncourt (43 conducteurs dont 23 transports en commun). "Le transport scolaire se pratique en temps partiel et horaires fractionnés. Forcément, ça attire moins. On a bien quelques chauffeurs retraités (en complément de retraite), mais ça ne suffit pas", explique Denis Doillon, le patron de l'entreprise qui est contraint de s'installer au volant tous les jours.

Chez Optymo à Belfort, on recrute tous les ans depuis dix ans, notamment par le biais de contrats de professionnalisation qui permettent de toucher un public qui ne vient pas du métier. "On récupère des gens en deuxième partie de carrière. Ca nous permet d'aller chercher des profils extérieurs, en élargissant le spectre de recrutement." explique Yannick Monnier, le directeur de la régie. Optymo recherche actuellement entre 3 et 5 chauffeurs. et 8 personnes en contrats de professionnalisation.

A Evolity Pays de Montbéliard, plutôt que le contrat de professionnalisation, on a choisi la pépinière interne pour former des personnels à la conduite et les fidéliser.