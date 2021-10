Pénurie de jouets à Noël : pour l'heure, les vendeurs de Drôme et d'Ardèche sont épargnés

Il reste exactement deux mois avant les fêtes de Noël ! Et cette année, le mot d'ordre, c'est l'anticipation. La menace d'une pénurie de jouets plane sur les fêtes : les containers venus d'Asie connaissent des retards, les puces électroniques manquent et le prix du carburant qui augmente ne facilite pas les transports.

Pour qu'il ne manque pas de cadeaux sous le sapin, les grands groupes ont prévu longtemps à l'avance cette année : "Ça fait longtemps qu'on sait que ca va être compliqué, alors King Jouet a anticipé : nos livraisons ont été bien plus importantes en terme de quantité de produits que les autres années à cette date-là et on n'a pas encore tout reçu ! Donc il y aura bien des cadeaux sous le sapin !", rassure Yohan, vendeur au King Jouet de Saint-Péray, en Ardèche, depuis cinq ans.

Les magasins toujours pleins

"Moi je vends surtout des jouets en bois, qui viennent d'Europe, alors je ne suis pas trop touchée", explique Stéphanie Fardin, gérante du magasin de jouets Le Chat Bleu dans le centre-ville de Valence. "Quand je commande chez mes fournisseurs en Allemagne, je suis livrée en une semaine."

Chez Ploum Jouets à Valence également, on note que certains matériaux manquent un peu "L'acier, le bois, le tissus… mais nos fournisseurs nous avaient prévenus, alors on a anticipé et on a commandé plus tôt que d'habitude", explique Jacqueline Rival. Un autre grand groupe, Joué Club, note des délais de livraisons plus longs, mais pas de pénurie pour l'instant.

Les clients ne sont pas inquiets

Au King jouet de Saint-Péray, les clients ne sont pour l'heure pas très inquiets. "Moi j'ai l'habitude de toujours m'y prendre longtemps à l'avance, parce que je n'aime pas faire les choses au dernier moment pour être sûre de tout trouver", explique Laurence, qui commence officiellement sa recherche de cadeau de Noël ce week-end.

Nelly, quant à elle, ne croit pas trop à la pénurie : "On dit ça pour nous faire peut et nous faire dépenser, ça pousse surtout à la consommation", estime-t-elle. Corina, une autre cliente, a décidé de tirer une leçon de la situation : "S'il y a une pénurie, on peut le voir de manière positive : _ça va nous permettre de revenir à des consommations plus écologiques_, en achetant des jouets en bois par exemple, tant pis pour les puces et les téléphones, on est envahis ! Le trop arrive à une limite, on peut revenir sur des choses qui peuvent stimuler les enfants autrement."