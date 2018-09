Toulouse, France

Les étudiants toulousains auront-ils tous un toit pour la rentrée ? C'est la question que se posent les professionnels du secteur. "C'est la première année où on a aussi peu de logements", reconnaît Sébastien Ladevèze, conseiller location chez Century 21.

"Il faut arriver avec le stylo !"

Gabriel est étudiant sur Toulouse. Et il cherche désespérément un appartement dans le centre-ville pour faire une colocation. "On en a visité quatre ou cinq. Mais systématiquement, ils nous sont passés sous le nez parce qu'on était pas assez rapide. _C'est dans la seconde, c'est dans l'heure_. Il faut arriver avec le stylo ! "

"Par jour entre les mails et les coups de téléphone, on est à 80 demandes pour 2/3 logements disponibles destinés aux étudiants" Sébastien Ladevèze, conseiller location chez Century 21

Du côté des agences immobilières, on tente d'expliquer cette situation par la nouvelle durée des préavis. "Avant, on était sur trois mois, rappelle Sébastien Ladevèze. Du coup, on avait une visibilité assez large. Aujourd'hui, c'est un mois. Et puis, il y a aussi la réforme post-bac qui fait que les acceptations ont été très tardives. Donc on a encore beaucoup de demandes."

D'ailleurs les professionnels du secteur n'attendent pas un retour à la normale avant la mi-octobre.

Toulouse reste moins chère que Montpellier ou Bordeaux. Elle se situe au même niveau que Nantes ou Rennes. - Observatoire local des loyers

À la mairie de Toulouse, on reconnaît le problème mais on tente de rassurer. "D'ici quelques semaines, quelques mois, vous verrez des résidences apparaître. Ce sont des programmes immobiliers de 175/200 logements", explique Franck Biasotto adjoint à la mairie en charge du logement. L'objectif est de désengorger le marché et éviter une hausse des loyers.

"Par rapport aux autres grandes métropoles de France, on est quasiment les moins chers." Franck Biasotto adjoint à la mairie de Toulouse en charge du logement.

Car pour l'instant, ils restent stables sur l'ensemble du parc locatif : 11€ le mètre carré sur l'agglomération toulousaine selon l'Obersavtoire local des loyers. La ville rose se situe au même niveau que Nantes, Rennes ou Grenoble et elle est moins chère que Bordeaux ou Montpellier.

Une politique accès sur la construction de nouveaux logements

Du côté de la mairie, on se félicite de ces bons chiffres permis grâce à une politique accès sur la construction de nouveaux logements.

Cependant, on reconnaît des progrès sont à faire notamment dans le logement étudiant mais aussi dans les grands appartements en cœur de ville. "Il manque du T4/T4 plus au centre-ville, reconnait Franck Biasotto. Il faut permettre aux primo-accédants, aux familles avec enfants de rester en cœur de ville pour éviter qu'elles partent vers le reste de l'agglomération."