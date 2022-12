Pénurie de logements neufs sur Toulouse et son aire urbaine selon l'Observer

On fait le point sur l'immobilier à Toulouse avec la présidente de "l'Observer", un organisme d'analyse du marché immobilier.

Laetitia Vidal vous avez des chiffres tout récents sur le troisième trimestre qui vient de se refermer ? Le premier constat, c'est que le marché du neuf est toujours très tendu, on manque d'offre de logements neufs sur Toulouse ?

Exactement. Nous sommes sur un marché du logement neuf très frustrant. A la limite, on peut dire puisqu'aujourd'hui les ménages continuent de vouloir se loger, de vouloir investir. Mais le fait d'être sur un marché en pénurie, couplé aux difficultés de financement que rencontrent les ménages aujourd'hui, plombe la dynamique de notre de notre activité.

Est-ce-qu'on a une idée de combien de logements neufs manquent à Toulouse, quatrième ville de France ?

On constate que depuis 2018, on a un effondrement de 43 % des mises en vente. Quasiment la moitié moins de logements à disposition en vente aujourd'hui, non. C'est énorme, exactement.

Ça s'explique comment ?

Ça s'explique par plusieurs facteurs. Un des premiers facteurs, c'est bien évidemment et malheureusement la réticence des élus à délivrer les autorisations de construire. Maintenant, les élus en général sont élus justement par nos concitoyens et sont plutôt dans l'objectif de répondre à leurs attentes. Donc c'est vrai qu'on constate une baisse de l'acceptabilité aujourd'hui, de la densité ou de l'intensification.

Et pourtant, on voit des grues un peu partout !

On a l'habitude de dire que les grues sont les lumières des étoiles, c'est à dire que les grues qui sont montées actuellement, ce sont des autorisations de construire que nous avons eues il y a maintenant deux ans, trois ans. Et la problématique, c'est aujourd'hui il n'y a plus de permis. Ça veut dire en effet plus de grues dans deux ans, trois ans. Et plus de grues cela veut dire des problématiques sur l'emploi notamment, et des problématiques sur le logement et, à moyen terme, des problématiques sur le marché de la location aussi, bien évidemment.

Parce que la demande est toujours aussi forte à Toulouse avec 15 000 nouveaux arrivants par an. ?

Tout à fait. On est une des villes les plus dynamiques de France. L'aire urbaine doit absorber environ une commune comme Cugnaux chaque année. J'ai l'habitude de prendre cette métaphore parce que c'est très très parlant. Et aujourd'hui, on s'expose à une véritable problématique pour loger, pour loger les ménages.

Vous présidez "l'Observer", cet organisme d'analyse du marché de l'immobilier à Toulouse. C'est quoi les quartiers les plus demandés à Toulouse ?

Je ne sais pas s'il y a des quartiers plus demandés. On va dire qu'il y a des quartiers où il y a plus d'offres et qu'en général la demande s'accompagne de l'offre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une tension de demande au niveau de la première couronne toulousaine qui est vraiment véritablement en sous alimentation et qu'aujourd'hui le marché est plutôt porté par la deuxième couronne.

Donc on se décale de l'hypercentre, c'est ce qu'on peut voir dans d'autres villes parce qu'il est devenu trop cher, voire inaccessible ?

Voire un manque de propositions.

Même au niveau de la location ?

Pour l'instant, on est sur un marché quand même assez équilibré en terme de location. Mais on voit que les ventes aux investisseurs diminuent fortement et les ventes aux investisseurs qui ne se font pas aujourd'hui, c'est bien évidemment des logements en moins à la location dans deux ans.

Les prix se situent comment ? Pour le logement neuf à Toulouse, est ce qu'on a une fourchette de prix ? Parce que ça, ça augmente aussi. Si on regarde sur sur un an.

Oui, ça augmente assez fortement. On est sur 7% pour un prix de 4 299 € le mètre carré hors stationnement. Mais on reste quand même en dessous de l'augmentation nationale puisque au niveau national, on est à plus de 8 % aujourd'hui sur les trois premiers trimestres de l'année comparé à 2021. Mais bien évidemment, l'inflation, toutes les difficultés liées à l'augmentation des coûts travaux ou à l'augmentation des matériaux et les pénurie fait que les prix augmentent.

Comparé à d'autres villes, on est pas trop mal quand même au niveau des prix à Toulouse ?

On reste bon élève oui.

Avec une tendance baissière sur les trois derniers mois. C'est ce qu'on peut lire ce matin aussi, il y a des chiffres qui viennent compléter les vôtres dans Le Parisien. L'autre tendance, c'est que même si on va dans le Lauragais ou dans le Sud-Est toulousain, on a des chiffres qui concernent les communes du Sicoval, là aussi on a plus de 10 % et le prix au mètre carré est quasiment égal.

Oui, tout à fait. Le Sicoval, en plus va accueillir prochainement le troisième ligne de métro, ce qui crée en plus une appétence particulière pour ce secteur qui a toujours été le secteur sud en effet très demandé.

Pour terminer, ce que vous avez un conseil à donner aux gens qui souhaitent s'installer sur Toulouse, est-ce-qu'on peut encore devenir propriétaire ? Est ce qu'il faut plutôt faire de la location, est ce que c'est l'ancien qu'on doit choisir ?

On peut toujours bien évidemment devenir propriétaire. Il faut persévérer. C'est vrai que les difficultés de financement, on l'espère, ne sont que conjoncturelles et qu'elles permettront très rapidement de revenir à un financement rapide. Est ce que je voudrais souligner c'est que même si les taux ont augmenté, on est sur une inflation forte et un taux à 2,5 avec une inflation à 6, reste extrêmement intéressant et permet de sécuriser complètement sa mensualité de résidence principale.