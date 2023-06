Pénurie de logements sociaux en Gironde : 58% des demandes ont une réponse de moins d'un an

112.000 logements sociaux pour 65.000 demandes : le parc girondin de logements sociaux est en tension, sans atteindre les excès de la région parisienne. La présidente de l'Union Régionale HLM de Nouvelle-Aquitaine, Muriel Boulmier se félicite à demi mot : "58% des demandes en Gironde en logement social ont une réponse de moins d'un an, 90% ont une réponse dans les 3 ans, c'est long mais pas autant que les cinq ou dix ans que l'on peut voir par ailleurs."

Selon elle, plusieurs facteurs à cette situation de plus en plus tendue : le nombre de logements rendus est en baisse, de 10% on est passé à 6%, l'attractivité de la Gironde ou encore, le nombre de décohabitation à cause de séparations. Il faut également prendre en compte la construction explique Muriel Boulmier : "Jusqu'en 2017 environ, il y avait dix 11.000 logements construits chaque année et là nous sommes tombés à beaucoup, beaucoup moins que ça, de l'ordre de 8.000 l'année dernière donc on voit bien qu'il y a un sujet."