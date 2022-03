Pénurie de main d'œuvre : "c'est toujours très compliqué" s'alarme un restaurateur à Limoges

Les négociations reprennent ce mardi 29 mars entre syndicats et patrons de l'hôtellerie-restauration. Dans les restaurants, c'est toujours aussi compliqué de recruter. Le patron de la brasserie Le Cap'tain, à Limoges, a fait des efforts sur les salaires et les horaires, mais ça ne suffit pas.

Il suffit d'un absent et tout le service est en péril. Dans la brasserie Le Cap'tain, dans le centre-ville de Limoges, l'équipe fonctionne à effectif réduit depuis des semaines : sur six employés, il manque un temps plein et un temps partiel. "On est vraiment limite en personnel donc dès que quelqu'un est malade, on se retrouve le bec dans l'eau", constate Isabelle, derrière le bar. Comme de nombreux restaurants en France, l'établissement fait face à une pénurie de personnel. Il y a cinq fois moins de candidats qu'avant et ceux qui sont recrutés ne restent que quelques semaines. Pour faire face à ce problème de recrutement, des négociations nationales sont en cours entre syndicats et patrons depuis plusieurs mois. Une nouvelle journée de discussions est organisée ce mardi 29 mars.

Hausse de 15% des salaires

Le patron et cuistot du Cap'tain, Franck Bechet, a pourtant augmenté de 15% les salaires de tous les salariés. "On a tous fait des efforts là-dessus mais c'est toujours très compliqué, assure-t-il, tablier blanc serré autour de la taille. Il y a aussi les horaires contraignants du week-end, trouver quelqu'un pour travailler le dimanche c'est très difficile." Pour attirer plus de candidats, il a aussi modifié ses horaires en ouvrant plus tard le matin.

Je dois être trop vieille pour ce métier mais je n'ai pas la même conception du travail - Isabelle, serveuse depuis 42 ans

Pour Isabelle, qui s'active entre les tables depuis plus de 42 ans, c'est surtout un problème de mentalité. "Quand vous les écoutez ils savent faire 100 couverts tout seuls et ici quand on en a 40 ils sont au bout de leur vie, raconte-t-elle. Je dois être trop vieille pour ce métier mais je n'ai pas la même conception du travail." A l'approche de la haute saison, le patron s'inquiète. Il envisage pour la première fois de recourir à des serveurs intérimaires.