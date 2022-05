Pénurie de main d'œuvre : en Sarthe, les recruteurs vont chercher eux-mêmes les candidats

C'est de plus en plus compliqué de recruter ! Alors que le chômage a légèrement baissé au premier trimestre 2022 (7,3%), le marché de l'emploi évolue et l'offre dépasse la demande dans de nombreux secteurs. En face, les entreprises changent donc leurs processus de recrutement.

C'est pourquoi en Sarthe, Pôle Emploi et l'Apec (l'association pour l'emploi des cadres) ont organisé pour la première fois une session de recrutement inversée ce 17 mai au skatepark "Le Spot" au Mans. Le concept ? Ce sont les employeurs qui viennent se présenter aux candidats, répartis par pôles en fonction de leurs compétences.

Eric cherche un travail dans le secteur de l'industrie et apprécie beaucoup "la convivialité" de ce procédé de recrutement, "c'est un autre état d'esprit." © Radio France - Solène Gardré

Une trentaine d'employeurs ont fait le déplacement

Dans la salle du Spot, les chercheurs d'emplois sarthois attendent les recruteurs, répartis par compétences : industrie, administration, marketing... "On inverse les rôles", se réjouit Eric, qui recherche un travail en industrie depuis plusieurs mois. Il confie s'être rarement senti aussi à l'aise : "Quand vous êtes à un entretien d'embauche derrière une table, assis avec plusieurs personnes en face de vous, vous n'en menez pas trop large ! Là, c'est très convivial et dans un autre état d'esprit."

Parmi les recruteurs, Sandra Crescenzii est venue trouver des candidats pour son entreprise Fémilux/Brûlon maroquinerie à Brûlon. Pour elle, c'est désormais obligé de faire le premier pas : "Le marché de l'emploi est tellement tendu que toutes les opportunités sont bonnes à prendre. Il faut absolument qu'on se rende sexy auprès des personnes, pour qu'ils viennent travailler chez nous."

La première session de "recrutement inversé" organisée par Pôle Emploi et l'Apec, était organisée au skate-park "Le Spot" au Mans. © Radio France - Solène Gardré

Une façon de recruter vouée à se normaliser

Situation tendue oblige, il faut aussi être parfois un peu plus flexible sur le choix des candidats. "Aujourd'hui, on peut faire en sorte de prendre un candidat qui ne remplit pas à 100 % les critères demandés", explique Sandra Crescenzii. "Mais au moins 70 ou 80 % de ce que l'on attend."

Le recrutement inversé devrait se voir de plus en plus souvent en Sarthe. Pôle Emploi prévoit déjà un deuxième recrutement inversé, le 28 juin prochain au Palais des Congrès du Mans.