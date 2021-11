Pénurie de main d'œuvre : le chef Philippe Etchebest s'agace des critiques faites à la restauration

Philippe Etchebest ne supporte plus les critiques qui sont faites au milieu de l'hôtellerie-restauration. Alors que le secteur manque de main d'œuvre et que les conditions de travail sont pointées du doigt, le très médiatique chef étoilé a donné son point de vue ce vendredi matin sur France Bleu Périgord. Il était notre invité dans la matinale à l'occasion de l'ouverture du Festival du livre gourmand ce vendredi. "On n'a pas la possibilité d'honorer toutes les demandes faute de main d'œuvre, constate-t-il. C'est difficile, beaucoup de restaurateurs sont obligés de fermer leur établissement car il manque de personnel. " En France, 237 000 travailleurs ont quitté le secteur entre février 2020 et février 2021.

Ce n'est pas plus difficile qu'un autre métier, on fait un focus là dessus et ça m'énerve vraiment !

"On montre du doigt la restauration, on dit dans les reportages que c'est un milieu difficile mais c'est généralisé, s'agace le chef étoilé, qui présentera sa méthode mentor dimanche au festival de Périgueux. Dans le bâtiment aussi par exemple, c'est une réalité. Ce n'est pas plus difficile qu'un autre métier, on fait un focus là dessus et ça m'énerve vraiment !" Des négociations se tiennent depuis ce jeudi entre patronat et syndicats pour trouver des solutions à cette pénurie de main d'œuvre. Les conditions de travail et le niveau de rémunération sont notamment évoqués.

On aimerait bien les payer plus mais il faudrait baisser les charges !"

Les organisation patronales ont proposé 10,5% d'augmentation mais les syndicats jugent cela insuffisant. "Ca me fait rire quand on dit que les gens ne sont pas assez payés dans la restauration, répond Philippe Etchebest. On aimerait bien les payer plus mais il faudrait baisser les charges !" La star de Cauchemar en Cuisine insiste au contraire sur les avantages proposés par la restauration : "nous formons des gens sur le tas avec des possibilités d'évolution qu'il n'y a pas ailleurs. J'entends partout tout un tas de conneries et ça m'agace !"

