Faute de personnel qualifié pour surveiller la baignade, le centre aquatique de Sablé-sur-Sarthe doit réduire ses horaires et restreindre l'accès aux bassins intérieurs jusqu'au 1er juillet. Son cas est loin d'être isolé : il manque 2000 maîtres-nageurs en France, selon la communauté de communes.

Pénurie de maîtres-nageurs : "On a le même problème que pour les médecins" à la piscine de Sablé-sur-Sarthe

Au centre aquatique de Sablé-sur-Sarthe, jusqu'au 1er juillet, seul le bassin extérieur sera accessible, sauf le mercredi après-midi et le dimanche matin. Conséquence de la pénurie de maîtres-nageurs

Le centre aquatique de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) doit réduire la voilure en raison de la pénurie de maîtres-nageurs. La piscine est actuellement fermée au public, en raison de travaux, mais sa réouverture prévue désormais le 16 mai ne se fera pas normalement, faute de personnel qualifié pour surveiller la baignade. Jusqu'au 1er juillet, les horaires vont être réduits et l'accès aux bassins intérieurs limité (voir les horaires en bas de l'article). Il manque cinq personnes pour faire tourner le centre aquatique aux créneaux habituels.

Pénurie dans toute la France

Le cas du centre aquatique de Sablé est loin d'être isolé : "En France, il manque 2000 maîtres-nageurs", souffle Daniel Chevalier, le président de la communauté de communes, confrontée à cette pénurie comme de nombreuses autres collectivités. "Pour l'usager, c'est difficile de comprendre qu'on ait une si belle structure et qu'on ne puisse pas la faire fonctionner, il se dit qu'il suffit de recruter. Mais encore faut-il pouvoir le faire".

La communauté de communes a décidé d'augmenter un peu la rémunération de base, proche du Smic. Elle tente aussi de recruter au sein des clubs de natation, en promettant aux jeunes qui passent un diplôme de maître-nageur le remboursement total de leur formation, s'ils s'engagent au moins trois ans avec le centre aquatique de Sablé. "Mais le déficit de diplômés est tel que c'est très compliqué. Même en se lançant dans une surenchère sur les salaires, tout le monde ne pourra pas être servi. On a le même problème qu'avec les médecins en fait", estime Daniel Chevalier.

La communauté de communes travaille sur plusieurs pistes de recrutement pour la période estivale, pendant laquelle elle sera par ailleurs en concurrence avec les stations balnéaires. Elle va prolonger gratuitement les abonnements de deux mois.

Les horaires du centre aquatique de Sablé jusqu'au 1er juillet

Les cours pour les scolaires et les activités comme l'aquagym sont maintenus normalement. Pour le grand public, seul le bassin extérieur (bassin nordique) est accessible aux horaires d'ouverture, sauf le mercredi après-midi et le dimanche matin, qui sont les deux créneaux les plus fréquentés.